Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH RESORTS INTERNATIONAL VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu
Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh
Số lượng tuyển: 1 người

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Landmark1, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Giám sát nhóm nhân viên từ 5 - 7 thành viên. Hỗ trợ, đảm bảo nhân viên trong nhóm đạt KPI đề ra.

Nhận KPI từ quản lý bộ phận, lên kế hoạch công việc và phân bổ KPIs đến team.

Xây dựng, đào tạo, phát triển kỹ năng dành cho đội ngũ nhân viên trong nhóm quản lý.

Thực hiện báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu cấp quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi 199x, trình độ từ Trung cấp trở lên.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Telemarketing/Telesales Team Leader, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mảng Du lịch, Timeshare.

Giao tiếp tốt, không nói giọng địa phương.

Hiểu được sản phẩm, dịch vụ, quy trình và cách diễn giải để trao đổi với nhóm.

Có kỹ năng phân tích Database, quy trình Telesales/Telemarketing, kỹ năng quản lý nhân sự.

Không ngại khó, có tinh thần xây dựng, đóng góp cho môi trường startup là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH RESORTS INTERNATIONAL VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập đảm bảo > 12.000.000 – 15.000.000.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, vui vẻ và thoải mái.

Thưởng lương tháng 13, Lễ Tết theo quy định.

Đội ngũ marketing mạnh, chất lượng.

Du lịch, team building hàng năm cùng công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

