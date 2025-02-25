Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
- Đồng Nai:
- Lô đất số C.II.II
- 1, Đường số 9, Khu công nghiệp Long Thành, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Huyện Long Thành
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Cân bằng, củng cố và nâng cao mối quan hệ khách hàng, phát triển hoạt động kinh doanh mới và duy trì tăng trưởng kinh doanh
Chịu trách nhiệm về RFQ sản phẩm mới, xem xét tính hợp lý của báo giá nguyên liệu mới, chi phí sản xuất và hậu cần, đồng thời đưa ra báo giá phù hợp nhất cho sản phẩm mới dựa trên mục tiêu % lợi nhuận sản phẩm và chiến lược báo giá.
Chịu trách nhiệm thường xuyên xem xét báo cáo lãi lỗ (P&L) của dự án và xây dựng các kế hoạch cải tiến tương ứng đối với những thay đổi trong các yếu tố chi phí khác nhau để đảm bảo% lợi nhuận của dự án
Giám sát việc NPI giới thiệu các mẫu máy mới và giám sát việc lấy mẫu, chuẩn bị mẫu, sản xuất thử và sản xuất hàng loạt vật liệu mới theo tiến độ.
Giám sát việc trao đổi giữa PE và khách hàng về các vấn đề của dự án mới
Giám sát quá trình xử lý đơn hàng của APM/PA, tiến hành phân tích chênh lệch thường xuyên về doanh số bán hàng của khách hàng
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành điện tử, máy móc
Hơn 1,5 năm kinh nghiệm quản lý dự án hoặc phát triển kinh doanh trong ngành EMS (hoặc nhà máy)
Ưu tiên có kinh nghiệm về kỹ thuật
Thành thạo các quy trình kinh doanh, mô hình vận hành và quy trình sản xuất của EMS, đã được đào tạo về 5 công cụ TS chính và sử dụng thành thạo APQP
Quen thuộc với việc kiểm soát chi phí và giỏi quản lý tiến độ và kiểm soát quy trình.
TIẾNG ANH/TIẾNG TRUNGTHÀNH THẠO
Ngành nghề: Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Điện / Điện tử / Điện lạnh, Sản xuất / Vận hành sản xuất
Kinh nghiệm: 2 Năm
Cấp bậc: Quản lý
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Đồng Nai
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hơn 1,5 năm kinh nghiệm quản lý dự án hoặc phát triển kinh doanh trong ngành EMS (hoặc nhà máy)
Ưu tiên có kinh nghiệm về kỹ thuật
Thành thạo các quy trình kinh doanh, mô hình vận hành và quy trình sản xuất của EMS, đã được đào tạo về 5 công cụ TS chính và sử dụng thành thạo APQP
Quen thuộc với việc kiểm soát chi phí và giỏi quản lý tiến độ và kiểm soát quy trình.
TIẾNG ANH/TIẾNG TRUNGTHÀNH THẠO
Tại CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI