Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH RYDER INDUSTRIES VIỆT NAM làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Cân bằng, củng cố và nâng cao mối quan hệ khách hàng, phát triển hoạt động kinh doanh mới và duy trì tăng trưởng kinh doanh

Chịu trách nhiệm về RFQ sản phẩm mới, xem xét tính hợp lý của báo giá nguyên liệu mới, chi phí sản xuất và hậu cần, đồng thời đưa ra báo giá phù hợp nhất cho sản phẩm mới dựa trên mục tiêu % lợi nhuận sản phẩm và chiến lược báo giá.

Chịu trách nhiệm thường xuyên xem xét báo cáo lãi lỗ (P&L) của dự án và xây dựng các kế hoạch cải tiến tương ứng đối với những thay đổi trong các yếu tố chi phí khác nhau để đảm bảo% lợi nhuận của dự án

Giám sát việc NPI giới thiệu các mẫu máy mới và giám sát việc lấy mẫu, chuẩn bị mẫu, sản xuất thử và sản xuất hàng loạt vật liệu mới theo tiến độ.

Giám sát việc trao đổi giữa PE và khách hàng về các vấn đề của dự án mới

Giám sát quá trình xử lý đơn hàng của APM/PA, tiến hành phân tích chênh lệch thường xuyên về doanh số bán hàng của khách hàng

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành điện tử, máy móc

Hơn 1,5 năm kinh nghiệm quản lý dự án hoặc phát triển kinh doanh trong ngành EMS (hoặc nhà máy)

Ưu tiên có kinh nghiệm về kỹ thuật

Thành thạo các quy trình kinh doanh, mô hình vận hành và quy trình sản xuất của EMS, đã được đào tạo về 5 công cụ TS chính và sử dụng thành thạo APQP

Quen thuộc với việc kiểm soát chi phí và giỏi quản lý tiến độ và kiểm soát quy trình.

TIẾNG ANH/TIẾNG TRUNGTHÀNH THẠO

Ngành nghề: Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa, Điện / Điện tử / Điện lạnh, Sản xuất / Vận hành sản xuất

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Quản lý

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Đồng Nai