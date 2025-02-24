Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH VI NA HOÀNG LONG VŨ làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Từ 10.000.000 đến 12.000.000 VNĐ/tháng. Được làm việc trong môi trường ổn định, chuyên nghiệp. Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của cửa hàng (BHXH, BHYT, thưởng lễ, Tết,...). Du lịch hàng năm, đánh giá năng lực tăng lương hàng năm, làm từ t2 - t7, được nghỉ thêm 1 ngày thứ 7 hàng tháng, khả năng thăng tiến, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Tư vấn và hỗ trợ khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu tại cửa hàng.

- Kiểm tra, sửa chữa cơ bản các sản phẩm liên quan đến điện tử, điện công nghiệp, cơ khí (nếu cần).

- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.

- Đảm bảo khu vực làm việc tại cửa hàng luôn sạch sẽ, gọn gàng.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Độ tuổi: Từ 23t trở lên

- Có kinh nghiệm sửa chữa hoặc làm việc trong lĩnh vực điện tử, điện công nghiệp hoặc cơ khí.

- Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

- Kỹ năng giao tiếp cơ bản, thân thiện với khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH VI NA HOÀNG LONG VŨ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 12 triệu VND

Lương cứng: 10 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VI NA HOÀNG LONG VŨ

