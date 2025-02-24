Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Quick Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Bien Hoa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

* Công ty Nhật Bản chuyên sản xuất bột mì.

* Nội dung công việc:

- Kinh doanh bán các loại bột trộn sẵn (như bột tempura, bột chiên gà, v.v.) cho nhu cầu nội địa tại Việt Nam đang mở rộng (chủ yếu theo hình thức B2B và một phần B2C)

- Khai thác khách hàng mới và chăm sóc khách hàng hiện hữu là các công ty Nhật Bản, Hàn Quốc, công ty nước ngoài, công ty VN là các cơ sở làm bánh và công ty chế biến thực phẩm làm từ thịt gà.

- Tùy chỉnh và đề xuất, đáp ứng yêu cầu mong muốn của khách hàng

- Lập bảng báo giá, hợp đồng

* Thời gian làm việc: 8:00～17:30 từ thứ Hai - thứ Sáu

* Thời gian làm việc:

Ngày nghỉ: Thứ Bảy và Chủ Nhật và ngày lễ, phép năm

* Địa điểm làm việc: Biên Hòa, Đồng Nai.

* Địa điểm làm việc:

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học

- Trên 3 năm kinh nghiệm làm việc

- Tiếng Nhật Business (N2~trở lên)

- Kỹ năng giao tiếp

- Có thể đi công tác

* Ưu tiên (Không bắt buộc):

- Biết tiếng Anh

- Có kinh nghiệm Sales

- Từng làm việc tại công ty Nhật

- Từng du học hoặc làm việc tại Nhật

- Có kinh nghiệm trong ngành thực phẩm

Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

* Mức lương: 20,000,000~30,000,000 VND (GROSS)

* Mức lương:

* Phúc lợi:

- Tham gia các loại BH theo quy định

- Thưởng 1 năm 1 lần (1 tháng)

- Tăng lương 1 năm 1 lần

- Phụ cấp ăn trưa tại công ty

- Có xe đưa rước khi đi kinh doanh gặp khách hàng (taxi hoặc xe công ty)

- Đối với ứng viên ở HCM sẽ có xe đưa rước đón lúc 6:30~7:00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quick Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin