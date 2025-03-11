Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty SGS Việt Nam Trách Nhiệm Hữu Hạn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Hiện tại, Gear Inc đang tìm kiếm Nhân viên tư vấn tâm lý cho các văn phòng của Gear Inc trên toàn quốc. Vị trí này đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nhân viên của Gear Inc có thể cân bằng giữa công việc và cuộc sống, được hỗ trợ tư vấn/ tư vấn để giải quyết các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm thần.

Nhân viên tư vấn tâm lý tại Gear Inc sẽ làm việc độc lập và chủ động nhằm duy trì tình trạng sức khỏe tâm thần tốt cho nhân viên công ty, bao gồm nhưng không giới hạn:

Tư vấn tâm lý cho nhân viên về các vấn đề như cuộc sống, công việc, gia đình, các mối quan hệ,...

Chẩn đoán và đánh giá các vấn đề tâm lý của nhân viên Công ty từ đó đưa ra các giải pháp và đề xuất giúp nhân viên vượt qua các vấn đề về tâm lý.

Tham gia lập kế hoạch và triển khai các hoạt động đào tạo nâng cao sức khỏe tâm thần cho nhân viên

Bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành tâm lý học, công tác xã hội, tâm lý trị liệu, tâm lý lâm sàng và các ngành khác liên quan đến tâm lý và sức khỏe tâm thần; chứng chỉ chuyên khoa định hướng tâm thần

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tư vấn tâm lý;

Kỹ năng tiếng Anh tốt;

Có thể làm việc theo ca kíp;

Kỹ năng giao tiếp tốt;

Có tinh thần làm việc chủ động và độc lập.

Tại Công Ty SGS Việt Nam Trách Nhiệm Hữu Hạn Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương và Phúc lợi:

Lương và Thưởng hấp dẫn;

Gói Bảo hiểm sức khỏe đặc biệt - Premium Healthcare cho nhân viên, được công ty chi trả 100%;

Chế độ thưởng cho sự kiện đặc biệt của cá nhân (Cưới xin, Nhà có tang, Ốm đau, Nghỉ Thai sản);

Hỗ trợ khám sức khỏe hàng năm;

Tham gia các hoạt động và sự kiện nội bộ siêu thú vị;

Nghỉ phép (12 ngày/năm).

2. Môi trường làm việc

Thời gian làm việc: 40 tiếng/tuần;

Môi trường quốc tế, vui nhộn, chuyên nghiệp: Được làm việc gần gũi với các chuyên gia giàu kinh nghiệm tại Việt Nam và nước ngoài;

Trang thiết bị hiện đại;

Miễn phí đồ uống (trà, cafe…);

Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty SGS Việt Nam Trách Nhiệm Hữu Hạn

