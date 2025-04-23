Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Nhân viên kinh doanh

1.Nghiên cứu và phát triển:

- Khám phá, đánh giá và đề xuất các giải pháp công nghệ giáo dục tiên tiến (AI, AR/VR, gamification,...) để tối ưu hóa trải nghiệm học tập.

- Phát triển và quản lý các ứng dụng di động (iOS/Android) và nền tảng web học trực tuyến học tiếng Anh.

- Phối hợp với các Chuyên viên thiết kế học liệu số để sản xuất các bài giảng trực tuyến, video tương tác, bài tập số hóa cho web và ứng dụng di động.

- Xây dựng các công cụ, tính năng hỗ trợ giảng dạy và học tập hiệu quả.

2.Triển khai và quản lý:

- Triển khai và vận hành hệ thống quản lý học tập (LMS), các công cụ dạy học trực tuyến (Zoom, MS Teams, Google Classroom,...).

- Đảm bảo tính ổn định, bảo mật và khả năng mở rộng của các nền tảng công nghệ.

- Xử lý các sự cố kỹ thuật và tối ưu hóa hiệu suất hệ thống.

- Thu thập, phân tích dữ liệu và phản hồi từ người dùng (giáo viên, học viên) về hiệu quả các nền tảng web, ứng dụng và giải pháp công nghệ triển khai.

- Đưa ra báo cáo đánh giá và đề xuất các cải tiến định kỳ, đảm bảo các công cụ công nghệ luôn đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo.

3.Đào tạo và hỗ trợ:

- Tổ chức các buổi đào tạo, hướng dẫn giáo viên sử dụng hiệu quả các công cụ công nghệ trong giảng dạy.

- Hỗ trợ kỹ thuật và giải đáp thắc mắc cho giáo viên và học viên.

4.Phối hợp và sáng tạo:

- Phối hợp với đội ngũ chuyên viên thiết kế học liệu để tạo ra nội dung học tập số hóa hấp dẫn và tương tác.

- Đề xuất các ý tưởng sáng tạo để nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy thông qua ứng dụng công nghệ.

- Đánh giá và đưa ra các phương án cải tiến để nâng cao hiệu quả làm việc.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Công nghệ giáo dục hoặc các lĩnh vực liên quan.

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm phát triển, quản lý ứng dụng web/app hoặc triển khai giải pháp công nghệ trong lĩnh vực giáo dục, ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo ngoại ngữ.

- Ưu tiên khả năng tiếng Anh tốt (tương đương IELTS 6.5 hoặc TOEIC 800 trở lên), đặc biệt là khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, giao tiếp và thuyết trình.

- Am hiểu về các công nghệ giáo dục mới nhất và có khả năng áp dụng chúng vào thực tế.

- Kỹ năng lập trình hoặc quản lý dự án phần mềm là một lợi thế.

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm xuất sắc.

- Có khả năng phân tích dữ liệu và xử lý các vấn đề kĩ thuật một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina Thì Được Hưởng Những Gì

-Mức lương tương xứng với năng lực và kinh nghiệm. Khung lương mở để trao đổi và thỏa thuận dựa trên năng lực và kinh nghiệm của ứng viên.

-Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong tổ chức, tham gia vào các dự án phát triển công nghệ giáo dục trọng điểm của trung tâm.

-Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội được thử nghiệm và triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến trong giáo dục.

-Đặc biệt, tại Jaxtina, chúng tôi tin rằng những người có năng lực và đam mê luôn xứng đáng với những thử thách lớn hơn. Bạn sẽ được trao cơ hội để chinh phục những dự án phức tạp, từ đó phát triển tối đa tiềm năng và tạo dấu ấn trong sự nghiệp.

- Được đào tạo hoặc cử đi đào tạo các kỹ năng phục vụ cho công việc, phát triển khả năng của bản thân, khả năng lãnh đạo;

- Tham gia các buổi team building, du lịch 2-3 lần/năm, ăn chơi hàng tháng cùng Công ty;

- Các chế độ thưởng các ngày lễ tết (Tết dương lịch, âm lịch, 8/3, 2/9/ 20/10…), tháng lương 13 và nhiều hình thức thưởng hấp dẫn khác (Thưởng ý tưởng, thưởng nóng đột xuất…);

- Được tham gia các chế độ Bảo hiểm theo quy định và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (Hiếu hỉ, sinh nhật…).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Jaxtina

