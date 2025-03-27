Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Abbott Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toàn khu vực

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Khu vực phụ trách: Hà Nội, Bạc Liêu, Bà Rịa -Vũng Tàu, Tp. Thủ Đức - HCM

• Ghé thăm thường xuyên các điểm bán hàng trong địa bàn được phân công (các chuỗi siêu thị, CVS, khách hàng trọng điểm, ...); đại diện Abbott làm việc với các khách hàng trọng điểm

• Hỗ trợ PG & xử lý vấn đề với khách hàng tại điểm bán

• Báo cáo tình hình bán hàng và nhập hàng

• Đảm bảo quy trình theo đúng quy định công ty

• Quản lý sản phẩm trên kệ và trưng bày

• Cập nhật tình hình của các đối thủ kinh doanh

• Hoàn thành các chỉ tiêu công ty yêu cầu

• Theo sát kế hoạch của quản lý đưa ra

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ Trung cấp trở lên

• Yêu thích công việc kinh doanh

• Kĩ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt

• Chăm chỉ, chịu khó theo sát công việc

• Có kinh nghiệm là một ưu thế

• Trách nhiệm, trung thực

• Có đam mê học hỏi và phát triển

Tại Công Ty Abbott Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương, trợ cấp, thưởng hàng tháng, thưởng quý, thưởng năm và các chương trình thưởng khác hấp dẫn

• Lương tháng 13

• Bảo hiểm đầy đủ theo luật định

• Bảo hiểm sức khỏe nâng cao

• Chương trình đào tạo & cơ hội thăng tiến

• Cụ thể sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Abbott Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.