Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Chi nhánh Hà Nội, Keangnam Landmark 72, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm - Phòng giao dịch Tràng Duệ - KCN Tràng Duệ GĐ 2, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Quận Nam Từ Liêm

Nhân viên kinh doanh

- Thực hiện giao dịch và cung cấp dịch vụ cho khách hàng như mở tài khoản, mở thẻ tín dụng, mở thẻ ghi nợ nội địạ, vv;

- Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch tại quầy như nhận tiền, rút tiền, giao dịch ngoại tệ, giao dịch chuyển tiền, ngân hàng điện tử (Internet banking, SMS…);

- Thu và chi tiền mặt VND hoặc ngoại tệ cho khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp;

- Thực hiện các công tác phòng chống rửa tiền đối với các giao dịch phát sinh, phát hiện và báo cáo và xử lý kịp thời các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ;

- Tư vấn và bán các sản phẩm/ dịch vụ của Ngân hàng và tạo cơ hội bán chéo trong quá trình giao dịch và khuyến khích khách hàng sử dụng các sản phẩm khác của Ngân hàng (Bancassurance, tư vấn cho vay, vv.);

- Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch liên quan đến dịch vụ khách hàng;

- Các nhiệm vụ được phân công khác bởi cấp quản lý và cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm;

- Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Hàn;

- Nhiệt tình, chăm chỉ, trách nhiệm, năng động.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Quyền Lợi

. Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6

. Số ngày phép lên đến 15 ngày/ năm.

. Mức thưởng lên tới 400%/ năm.

. Môi trường thuận lợi để duy trì và phát triển ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Hàn

. Hưởng các ưu đãi khi mua hàng của các đối tác : Samsung, LG,...

. Bảo hiểm sức khỏe với mức bồi thường lên đến 105 triệu/ năm

. Cơ hội giam gia các khóa đào tạo nghiệp vụ ngân hàng, ngoại ngữ dành cho nhân viên

. Cơ hội vay vốn với lãi suất ưu đãi dành riêng cho nhân viên ngân hàng.

. Quy trình xét thăng chức, tăng lương định kỳ hàng năm.

. Trợ cấp tiếng Hàn từ Topik 3 trở lên

. Được tham gia các chương trình Teambulding hàng năm

