Tuyển Nhân viên kinh doanh công ty tnhh Bradwell làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

công ty tnhh Bradwell
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/04/2025
công ty tnhh Bradwell

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại công ty tnhh Bradwell

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
8 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Tư vấn bán hàng các sản phẩm công nghệ mà Công ty đang cung cấp
Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, đại lý, showroom,… và đề xuất kế hoạch bán hàng, chính sách ưu đãi, chương trình khuyến mãi phù hợp theo từng nhóm khách hàng.
Tổ chức demo sản phẩm tại nhà khách hoặc địa điểm hẹn, hỗ trợ trải nghiệm thực tế (kết nối Google TV, trình chiếu, âm thanh,…)
Chăm sóc khách hàng trước – trong – sau bán, duy trì mối quan hệ và tìm kiếm cơ hội mở rộng hệ thống, nâng cấp hoặc giới thiệu sản phẩm mới.
Theo dõi & kiểm soát công nợ khách hàng, báo cáo kết quả kinh doanh theo tuần/tháng/quý.
Phối hợp với team marketing tổ chức mini event, roadshow, workshop sản phẩm.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ từ 22–35 tuổi, giao tiếp tốt, có kinh nghiệm bán hàng thị trường, kinh doanh thiết bị điện tử là lợi thế.
Có kỹ năng tư vấn, chốt đơn, xử lý tình huống linh hoạt.
Chủ động phương tiện đi lại, không ngại di chuyển.
Yêu thích công nghệ và có kiến thức cơ bản về thiết bị trình chiếu, TV Box, loa, tai nghe

Tại công ty tnhh Bradwell Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + hoa hồng cạnh tranh, không giới hạn doanh số.
Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng demo – tư vấn thiết bị cao cấp.
Tham gia các sự kiện công nghệ, triển lãm sản phẩm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, lễ Tết, thưởng quý/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty tnhh Bradwell

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

công ty tnhh Bradwell

công ty tnhh Bradwell

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: TL-10 TTTM Mega Mall Timescity, 458 Hai Bà Trưng Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

