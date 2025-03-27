Tuyển Nhân viên kinh doanh công ty tnhh Bradwell làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại công ty tnhh Bradwell
- Hà Nội: Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 13 Triệu
Tư vấn bán hàng các sản phẩm công nghệ mà Công ty đang cung cấp
Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp, đại lý, showroom,… và đề xuất kế hoạch bán hàng, chính sách ưu đãi, chương trình khuyến mãi phù hợp theo từng nhóm khách hàng.
Tổ chức demo sản phẩm tại nhà khách hoặc địa điểm hẹn, hỗ trợ trải nghiệm thực tế (kết nối Google TV, trình chiếu, âm thanh,…)
Chăm sóc khách hàng trước – trong – sau bán, duy trì mối quan hệ và tìm kiếm cơ hội mở rộng hệ thống, nâng cấp hoặc giới thiệu sản phẩm mới.
Theo dõi & kiểm soát công nợ khách hàng, báo cáo kết quả kinh doanh theo tuần/tháng/quý.
Phối hợp với team marketing tổ chức mini event, roadshow, workshop sản phẩm.
Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kỹ năng tư vấn, chốt đơn, xử lý tình huống linh hoạt.
Chủ động phương tiện đi lại, không ngại di chuyển.
Yêu thích công nghệ và có kiến thức cơ bản về thiết bị trình chiếu, TV Box, loa, tai nghe
Tại công ty tnhh Bradwell Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản về sản phẩm, kỹ năng demo – tư vấn thiết bị cao cấp.
Tham gia các sự kiện công nghệ, triển lãm sản phẩm
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển.
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, lễ Tết, thưởng quý/năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại công ty tnhh Bradwell
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI