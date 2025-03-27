Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần giải pháp công nghệ cao Siegenx làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: D11 - NV9 Ô số 9 Khu D GELEXIMCO Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu, tư vấn , đề xuất các sản phẩm phù hợp cho khách hàng. Sản phẩm chính: màn hình quảng cáo 3D, phòng họp thông minh,....

Làm báo giá các đơn hàng ,xử lý các đơn hàng để đi tới ký kết, bàn giao và chăm sóc sau bán hàng;

Hỗ trợ kế toán đốc thúc hoàn thiện thanh toán, có trách nhiệm cho tới khi khách hàng đã thanh toán xong đơn hàng;

Lập kế hoạch và báo cáo trình Quản lý theo quy định;

Thực hiện các công việc liên quan đến chuyên môn khác do cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên không có kinh nghiệm có thể phụ thuộc vào thực tế phỏng vấn;

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm là một lợi thế;

Có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, năng động, trung thực;

Có tinh thần xây dựng, đóng góp, tinh thần trách nhiệm công việc cao.

Tại Công ty cổ phần giải pháp công nghệ cao Siegenx Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7tr - 15tr (có thể deal theo năng lực)

Môi trường làm việc sang, xịn, mịn; sếp quan tâm, đồng nghiệp cởi mở, vui vẻ; có đầy đủ trà, cà phê, hoa quả cùng các trang thiết bị như điều hòa, thang máy, lò vi sóng, tủ lạnh để đảm bảo nhân sự làm việc thoải mái;

Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết, cùng các chế độ về sinh nhật, hiếu hỉ,…;

Chế độ BHXH và các ngày nghỉ phép, Lễ, tết theo quy định của Pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giải pháp công nghệ cao Siegenx

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin