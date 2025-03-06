Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 14 Dương Đình Hội, P.Phước Long B, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Bán hàng phụ gia thực phẩm, nguyên liệu, hóa chất với các công việc cụ thể là:

- Tìm kiếm và giao dịch với khách hàng tại thị trường nội địa.

- Trực hotline, nhận thông tin khách liên hệ đến, tư vấn cho khách về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

- Báo giá, lên đơn hàng, theo dõi và hỗ trợ xử lý đơn hàng.

- Giữ liên lạc với khách để tạo mối quan hệ hợp tác bền vững.

- Phối hợp với các bộ phận khác để xử lý công việc và theo chỉ đạo cấp trên.

Địa chỉ làm việc:14 Dương Đình Hội, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

- Thái độ trung thực, chăm chỉ, cầu tiến, có định hướng gắn bó lâu dài với công ty.

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên (Chuyên ngành kinh doanh, xuất nhập khẩu hoặc các ngành liên quan)

- Có kinh nghiệm từng làm việc ở vị trí tương đương 2 năm trở lên

- Ưu tiên ứng viên am hiểu về lĩnh vực phụ gia thực phẩm, nguyên liệu, hóa chất.

- Ưu tiên ứng viên đang ở KV Quận 9, Thủ Đức.

- Hiểu biết về lĩnh vực marketing là một lợi thế.

- Có kỹ năng lập báo cáo, kế hoạch, làm việc nhóm.

Phúc lợi

- Ký hợp đồng lao động chính thức với đầy đủ chế độ BHYT, BHXH, BHTN

- Mức lương phù hợp + Chiết khấu hoa hồng theo doanh số

- Thưởng các ngày lễ lớn trong năm.

- Lương tháng 13, thưởng Tết theo hiệu quả công việc.

- Các khoản phụ cấp nhà ở, điện thoại, xăng xe theo quy định của công ty.

- Xem xét tăng lương định kỳ hằng năm.

- Chế độ nghỉ phép năm 12 ngày hưởng lương.

- Du lịch nghỉ mát theo chế độ công ty.

Thông tin khác

- Thời gian làm việc: Sáng 8h-12h, chiều 1h30-5h30 từ thứ 2- sáng thứ 7

- Thu nhập: Lương cứng (9 triệu trở lên tùy vào kinh nghiệm thực tế của ứng viên) + Hoa hồng doanh số.

Ngành nghề: Bán lẻ / Bán sỉ, Bán hàng / Kinh doanh, Thực phẩm & Đồ uống

Kinh nghiệm: 2 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

