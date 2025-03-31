Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LÊ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 350/20 Nguyễn Văn Khối, P8, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực in ấn/xuất bản.

Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp khách hàng để giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Tư vấn cho khách hàng về các giải pháp in ấn, xuất bản phù hợp với nhu cầu và ngân sách của họ.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ.

Theo dõi và quản lý đơn hàng, đảm bảo tiến độ giao hàng đúng thời hạn.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.

Thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra các đề xuất cải thiện sản phẩm, dịch vụ.

Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.

Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao nghiệp vụ bán hàng.

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học các chuyên ngành liên quan.

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Trung thực, nhiệt tình, năng động, ham học hỏi.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có khả năng sử dụng các phần mềm thiết kế đồ họa cơ bản là một lợi thế (Photoshop, Illustrator, InDesign).

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LÊ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ LÊ MINH

