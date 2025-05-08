Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH HNF Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH HNF Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 49 đường 37 KĐT Vạn Phúc city, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tư vấn và chăm sóc khách hàng có nhu cầu về ghế sofa, bàn trà,... (data được cung cấp sẵn)
Làm việc tại văn phòng kết hợp di chuyển gặp khách hàng 1-2 lần/tuần
Báo giá, hỗ trợ ký hợp đồng và theo dõi tiến độ đơn hàng
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu
Yêu thích ngành nội thất là một lợi thế
Có tinh thần chịu khó học hỏi, cầu tiến
Chủ động, linh hoạt trong công việc, sẵn sàng di chuyển khi cần
Có phương tiện cá nhân phục vụ công việc
Mong muốn gắn bó lâu dài với công ty
Tại Công Ty TNHH HNF Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 7 triệu + hoa hồng theo năng lực (thu nhập không giới hạn)
Thử việc 1-2 tháng, tùy vào kết quả làm việc
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN khi ký hợp đồng chính thức
Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước
Du lịch, teambuilding hàng năm
Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, được đào tạo bài bản
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp bền vững
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH HNF Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
