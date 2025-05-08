Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH HNF Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 49 đường 37 KĐT Vạn Phúc city, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn và chăm sóc khách hàng có nhu cầu về ghế sofa, bàn trà,... (data được cung cấp sẵn)

Làm việc tại văn phòng kết hợp di chuyển gặp khách hàng 1-2 lần/tuần

Báo giá, hỗ trợ ký hợp đồng và theo dõi tiến độ đơn hàng

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu

Yêu thích ngành nội thất là một lợi thế

Có tinh thần chịu khó học hỏi, cầu tiến

Chủ động, linh hoạt trong công việc, sẵn sàng di chuyển khi cần

Có phương tiện cá nhân phục vụ công việc

Mong muốn gắn bó lâu dài với công ty

Tại Công Ty TNHH HNF Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7 triệu + hoa hồng theo năng lực (thu nhập không giới hạn)

Thử việc 1-2 tháng, tùy vào kết quả làm việc

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN khi ký hợp đồng chính thức

Nghỉ lễ, Tết theo quy định của Nhà nước

Du lịch, teambuilding hàng năm

Làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, được đào tạo bài bản

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp bền vững

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH HNF Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.