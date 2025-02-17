Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DV HỒ GIA PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH DV HỒ GIA PHÁT
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DV HỒ GIA PHÁT

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 17/1 Đường D15A, Phước Long B, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Số lượng: 05
Mức lương: thỏa thuận + hoa hồng bán hàng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
• Hiểu rõ sản phẩm công ty (sẽ được đào tạo chi tiết về sản phẩm công ty :lưỡi cưa, đĩa cưa, trang thiết bị, máy móc, dụng cụ… phục vụ cho ngành cơ khí công nghiệp nặng).
• Tìm kiếm khách hàng bằng tất cả các kênh.
• Lên kế hoạch và thực hiện các chiến lược kinh doanh đề ra.
• Tư vấn cho khách hàng các thông tin về giá cả, sản phẩm, dịch vụ của công ty.
• Tiếp nhận, xử lý đơn hàng cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng và sau bán hàng.
• Thực hiện việc báo giá, theo dõi và chốt hợp đồng.
• Chăm sóc và duy trì tốt các mối quan hệ với khách hàng.
• Theo dõi, thu hồi và báo cáo công nợ.
• Lập báo cáo thực hiện các kế hoạch kinh doanh trong tháng.
• Thực hiện những công việc liên quan khác theo yêu cầu từ cấp quản lý.
• Chi tiết công việc được trao đổi vào buổi phỏng vấn.
YÊU CẦU CÔNG VIỆC:
• Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.
• Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.
• Địa chỉ làm việc: 17/1 Đường D15A, P Phước Long B, Tp Thủ Đức.
• Ưu tiên:
- Biết ngoại ngữ
- Nam (22-32t)
- Có kinh nghiệm làm việc 1 năm trở lên trong lĩnh vực tương tự

QUYỀN LỢI:
• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.
• Lương thưởng ổn định phù hợp với năng lực
• Du lịch hàng năm + team building
• Được hưởng ngày phép.
• Cơ hội đào tạo nước ngoài
• BHYT , BHXH , BHTN , BHTN 24h + Khám sức khỏe định kỳ.
• Thưởng Lễ, Tết.
• Lương tháng 13

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DV HỒ GIA PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 17/1 Đường D15A, Phước Long B, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

