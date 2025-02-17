Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DV HỒ GIA PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 17/1 Đường D15A, Phước Long B, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Số lượng: 05

Mức lương: thỏa thuận + hoa hồng bán hàng

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Hiểu rõ sản phẩm công ty (sẽ được đào tạo chi tiết về sản phẩm công ty :lưỡi cưa, đĩa cưa, trang thiết bị, máy móc, dụng cụ… phục vụ cho ngành cơ khí công nghiệp nặng).

• Tìm kiếm khách hàng bằng tất cả các kênh.

• Lên kế hoạch và thực hiện các chiến lược kinh doanh đề ra.

• Tư vấn cho khách hàng các thông tin về giá cả, sản phẩm, dịch vụ của công ty.

• Tiếp nhận, xử lý đơn hàng cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình bán hàng và sau bán hàng.

• Thực hiện việc báo giá, theo dõi và chốt hợp đồng.

• Chăm sóc và duy trì tốt các mối quan hệ với khách hàng.

• Theo dõi, thu hồi và báo cáo công nợ.

• Lập báo cáo thực hiện các kế hoạch kinh doanh trong tháng.

• Thực hiện những công việc liên quan khác theo yêu cầu từ cấp quản lý.

• Chi tiết công việc được trao đổi vào buổi phỏng vấn.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC:

• Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén.

• Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

• Địa chỉ làm việc: 17/1 Đường D15A, P Phước Long B, Tp Thủ Đức.

• Ưu tiên:

- Biết ngoại ngữ

- Nam (22-32t)

- Có kinh nghiệm làm việc 1 năm trở lên trong lĩnh vực tương tự

QUYỀN LỢI:

• Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân.

• Lương thưởng ổn định phù hợp với năng lực

• Du lịch hàng năm + team building

• Được hưởng ngày phép.

• Cơ hội đào tạo nước ngoài

• BHYT , BHXH , BHTN , BHTN 24h + Khám sức khỏe định kỳ.

• Thưởng Lễ, Tết.

• Lương tháng 13

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh, Cơ khí / Ô tô / Tự động hóa

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

