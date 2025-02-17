Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Neo Nam Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Neo Nam Việt
- Hồ Chí Minh:
- Số 1, đường số 4
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm thực hiện sản lượng mảng nội địa do công ty đề ra
Thực hiện việc mở mới khách hàng, đa dạng khách hàng, đa dạng khu vực để gia tăng sản lượng
Thực hiện việc chăm sóc khách hàng cũ, Khách hàng mới, KH ngưng hoạt động
Lên kế hoạch tiếp cận các khách hàng tiềm năng thuộc mảng nội địa
Tham mưu, đề xuất các phương án tiếp cận khách hàng tiềm năng
Thực hiện khảo sát và nghiên cứu thị trường ,để phân tích nhu cầu của khách hàng ,cập nhật liên tục tình hình thị trường.
Phối hợp với cấp trên, BGD để xây dựng kế hoạch bán hàng nhằm đạt mục tiêu công ty đề ra.
Thực hiện lên đơn hàng cho khách hàng, theo doi, kiểm soát hiện trạng từng đơn hàng
Đàm phán phương thức thanh toán tiền hàng theo quy định của Công ty
Đảm bảo, thực hiện việc theo dõi công nợ và thanh toán tiền hàng của khách hàng
Thực hiện báo cáo hàng tuần, tháng, quý theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp và BGĐ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức về các quy định, tiêu chuẩn, luật, thương mại,...
Thành thạo vi tính văn phòng
Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm
Chịu được áp lực cao trong công việc
Quản lý thời gian hiệu quả, sắp xếp công việc và xác định các nhiệm vụ ưu tiên
Kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng
Kỹ năng đàm phán, phán đoán, ra quyết định
Kỹ năng giao tiếp tốt
Biết tiếng Trung là một lợi thế
Tại Công Ty TNHH Neo Nam Việt Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, sáng tạo, được hướng dẫn và sáng tạo tận tình
Được tham gia BHXH và đầy đủ các chính sách chế độ theo quy định của Công ty và Nhà nước
Du lịch hàng năm
Nghỉ phép, Lễ Tết theo quy định
Lương tháng 13, Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ và nhiều chế độ phúc lợi khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Neo Nam Việt
