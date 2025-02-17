Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Neo Nam Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 1, đường số 4

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm thực hiện sản lượng mảng nội địa do công ty đề ra

Thực hiện việc mở mới khách hàng, đa dạng khách hàng, đa dạng khu vực để gia tăng sản lượng

Thực hiện việc chăm sóc khách hàng cũ, Khách hàng mới, KH ngưng hoạt động

Lên kế hoạch tiếp cận các khách hàng tiềm năng thuộc mảng nội địa

Tham mưu, đề xuất các phương án tiếp cận khách hàng tiềm năng

Thực hiện khảo sát và nghiên cứu thị trường ,để phân tích nhu cầu của khách hàng ,cập nhật liên tục tình hình thị trường.

Phối hợp với cấp trên, BGD để xây dựng kế hoạch bán hàng nhằm đạt mục tiêu công ty đề ra.

Thực hiện lên đơn hàng cho khách hàng, theo doi, kiểm soát hiện trạng từng đơn hàng

Đàm phán phương thức thanh toán tiền hàng theo quy định của Công ty

Đảm bảo, thực hiện việc theo dõi công nợ và thanh toán tiền hàng của khách hàng

Thực hiện báo cáo hàng tuần, tháng, quý theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp và BGĐ

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành quản trị kinh doanh, Marketing, Công nghệ thực phẩm hoặc các ngành khác có liên quan

Kiến thức về các quy định, tiêu chuẩn, luật, thương mại,...

Thành thạo vi tính văn phòng

Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm

Chịu được áp lực cao trong công việc

Quản lý thời gian hiệu quả, sắp xếp công việc và xác định các nhiệm vụ ưu tiên

Kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng

Kỹ năng đàm phán, phán đoán, ra quyết định

Kỹ năng giao tiếp tốt

Biết tiếng Trung là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Neo Nam Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực, chế độ hoa hồng bán hàng hấp dẫn

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, sáng tạo, được hướng dẫn và sáng tạo tận tình

Được tham gia BHXH và đầy đủ các chính sách chế độ theo quy định của Công ty và Nhà nước

Du lịch hàng năm

Nghỉ phép, Lễ Tết theo quy định

Lương tháng 13, Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ và nhiều chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển

