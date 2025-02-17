Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần EPVINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Công ty Cổ phần EPVINA
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
Công ty Cổ phần EPVINA

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần EPVINA

Mức lương
Từ 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 20

- 50tr

- Môi trường làm việc năng động, nhiều thách thức, trẻ trung và sôi động

- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH theo luật lao động. Được thưởng Lễ, Tết, du lịch nghỉ mát hàng năm

- Được đào tạo nghiệp vụ in ấn, quà tặng, kỹ năng tìm kiếm, đàm phán, hợp đồng, kỹ năng làm việc, Quận 6

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, chăm sóc khách hàng và phát triển thị trường.
- Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, đàm phán, tư vấn khách hàng về sản phẩm mà công ty đang cung cấp
- Soạn thảo hợp đồng và một số giấy tờ thủ tục liên quan tới đơn hàng
- Lập kế hoạch công việc và báo cáo kết quả kinh doanh hàng tuần, hàng tháng.
- Hoàn thành doanh số được giao.
- Thực hiện các công việc dưới sự hướng dẫn của cán bộ quản lý trực tiếp..

Với Mức Lương Từ 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Marketing,...
- Ít nhất từ 1 năm kinh nghiệm
- Tự tin giao tiếp, khả năng thuyết phục tốt
- Có kiển thức về kinh doanh, marketing. Có kinh nghiệm bán hàng, kinh nghiệm kinh doanh là một lợi thế.
- Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén. Có tinh thần trách nhiệm, cầu tiến, cẩn thận, thẩm mỹ,..
- Kỹ năng mềm tốt, kỹ năng thuyết phục, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán tốt
- Sử dụng vi tính thành thạo, tiếng Anh đáp ứng được công việc (giao tiếp cơ bản). Kỹ năng sử dụng word, excel, power point tốt là lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần EPVINA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 20 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần EPVINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 59B, ngõ 16 đường Đỗ Xuân Hợp, P. Mỹ Đình 1, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

