Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Quốc Tế Retki làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Quốc Tế Retki
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 108/17 Đường 79 Tăng Nhơn Phú B thành phố Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng mới có nhu cầu sử dụng Pallet.
Lập kế hoạch khai thác, kinh doanh Pallet.
Phân tích thị trường, tư vấn giải pháp phù hợp cho khách hàng.
Đàm phán, chốt đơn, hỗ trợ ký hợp đồng.
Chăm sóc khách hàng, duy trì hợp đồng.
Đánh giá hiệu quả hợp đồng, báo cáo công việc cho Giám đốc người Nhật.
Theo dõi sản xuất, giao hàng, xử lý vấn đề phát sinh.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại, B2B.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt và thuyết phục khách hàng.
Tiếng Nhật N3 trở lên hoặc Tiếng Anh, có khả năng sử dụng trong công việc
Thành thạo tin học văn phòng
Chịu được áp lực
Có khả năng lập kế hoạch và hoàn thành mục tiêu doanh số đã đề ra.
Đi công tác gặp các khách hàng, đối tác.
Tại Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Quốc Tế Retki Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: LCB + Hoa hồng doanh số + Thưởng năng lực.
Phụ cấp đi lại và chi phí khách sạn khi đi công tác.
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHTN, BHYT
Thưởng tết/ tháng 13/ thi đua doanh số/ KPI
Du lịch, team building định kỳ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Quốc Tế Retki
