Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Quốc Tế Retki làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 108/17 Đường 79 Tăng Nhơn Phú B thành phố Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng mới có nhu cầu sử dụng Pallet.

Lập kế hoạch khai thác, kinh doanh Pallet.

Phân tích thị trường, tư vấn giải pháp phù hợp cho khách hàng.

Đàm phán, chốt đơn, hỗ trợ ký hợp đồng.

Chăm sóc khách hàng, duy trì hợp đồng.

Đánh giá hiệu quả hợp đồng, báo cáo công việc cho Giám đốc người Nhật.

Theo dõi sản xuất, giao hàng, xử lý vấn đề phát sinh.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại, B2B.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt và thuyết phục khách hàng.

Tiếng Nhật N3 trở lên hoặc Tiếng Anh, có khả năng sử dụng trong công việc

Thành thạo tin học văn phòng

Chịu được áp lực

Có khả năng lập kế hoạch và hoàn thành mục tiêu doanh số đã đề ra.

Đi công tác gặp các khách hàng, đối tác.

Tại Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Quốc Tế Retki Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: LCB + Hoa hồng doanh số + Thưởng năng lực.

Phụ cấp đi lại và chi phí khách sạn khi đi công tác.

Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHTN, BHYT

Thưởng tết/ tháng 13/ thi đua doanh số/ KPI

Du lịch, team building định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Quốc Tế Retki

