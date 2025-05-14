Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Quảng cáo Liên Tứ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 27 Lê Liễu, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Khai thác tối đa đơn hàng theo khách hàng sẵn có.

- Lập kế hoạch tìm hiểu thị trường & phát triển khách hàng mới mảng POSM.

- Viết proposal và present cho Khách hàng.

- Tổng hợp & báo cáo doanh thu GP/ hàng tháng của team Kinh doanh.

- Quản lý và giám sát nhân sự team, chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng công việc chung của team trước Trưởng phòng và Ban Giám Đốc (BOD).

- Lập dự toán và báo giá dự thầu đơn hàng POSM (có bộ phận dự toán hỗ trợ).

- Lập kế hoạch hành động chăm sóc hàng cũ & khai thác khách hàng mới, sản phẩm mới.

- Xây dựng và duy trì các mối quan hệ với khách hàng, chiến lược thu hút khách hàng, mở rộng khách hàng và thiết lập các mối quan hệ.

- Phối hợp với giám sát sản xuất để kiểm tra chất lượng sản phẩm tại xưởng sản xuất.

- Giao dịch và triển khai với nhà cung cấp/ đối tác gia công bán thành phẩm.

- Đào tạo, hướng dẫn và phát triển đội ngũ nhân viên.

- Chịu trách nhiệm mức cao nhất về kết quả kinh doanh và KPIs của team kinh doanh.

- Quản lý và đôn đốc tình hình hoạt động thực hiện của các nhân sự trong team.

- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của BOD.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

- Tiếng anh giao tiếp tốt là 1 lợi thế.

- Phải có kiến thức tốt về kinh doanh, trade marketing, thương hiệu.

- Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Power point

- Kinh nghiệm làm việc: tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương, am hiểu thị trường sản xuất quảng cáo POSM, event, activation, showroom, in ấn.

- Có mối quan hệ rộng trong lĩnh vực.

- Năng động, nhạy bén, quản lý, có tinh thần trách nhiệm.

Tại Công ty TNHH MTV Quảng cáo Liên Tứ Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn + thưởng hấp dẫn, thu nhập thả nổi dựa trên năng lực chăm sóc và khai thác khách hàng sẵn có hoặc khai thác mới (trao đổi trực tiếp trong buổi phỏng vấn).

- Phụ cấp cơm trưa, card điện thoại, laptop.

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, khám sức khỏe theo quy định.

- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/7 (AON).

- Lương tháng 13 & thưởng hiệu quả kinh doanh hấp dẫn theo quý và năm.

- Thưởng các dịp Lễ, Tết Dương Lịch.

- Các chế độ phúc lợi khác đầy đủ: sinh nhật, đau ốm, hiếu hỷ,…

- Quỹ khuyến học cho con hàng năm, Quà 1/6, Quà 8/3, 20/10.

- Được đi du lịch (cho bản thân và gia đình), nghỉ phép năm (12 ngày), nghỉ lễ theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty.

- Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại; Tiếp cận với các tiêu chuẩn và công nghệ cao tiên tiến trên thế giới.

- Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ theo yêu cầu công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Quảng cáo Liên Tứ

