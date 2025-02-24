Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DECAI TRADING (VN) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DECAI TRADING (VN)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: BHXH, BHYT nghỉ lễ tết... và phúc lợi từ công ty • Cơ hội phát triển khả năng, năng lực bản thân, • Cơ hội thăng tiến cao., Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Chịu trách nhiệm phát triển khách hàng mới, mở rộng thị trường và xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng;
• Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, thường xuyên trao đổi để hiểu rõ nhu cầu và cung cấp dịch vụ chất lượng cao;
• Chịu trách nhiệm báo giá sản phẩm, theo dõi đơn hàng và cung cấp dịch vụ sau bán hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Yêu cầu ngôn ngữ: Thành thạo tiếng Trung và tiếng Việt.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng đối mặt với nhà máy hoặc có kinh nghiệm trong ngành in ấn trên vải.
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng đối mặt với nhà máy hoặc có kinh nghiệm trong ngành in ấn trên vải.
Tại CÔNG TY TNHH DECAI TRADING (VN) Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: Từ 15 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng: Từ 15 triệu VND trở lên
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DECAI TRADING (VN)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI