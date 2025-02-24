Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DECAI TRADING (VN) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: BHXH, BHYT nghỉ lễ tết... và phúc lợi từ công ty • Cơ hội phát triển khả năng, năng lực bản thân, • Cơ hội thăng tiến cao., Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Chịu trách nhiệm phát triển khách hàng mới, mở rộng thị trường và xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng;

• Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, thường xuyên trao đổi để hiểu rõ nhu cầu và cung cấp dịch vụ chất lượng cao;

• Chịu trách nhiệm báo giá sản phẩm, theo dõi đơn hàng và cung cấp dịch vụ sau bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Yêu cầu ngôn ngữ: Thành thạo tiếng Trung và tiếng Việt.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng đối mặt với nhà máy hoặc có kinh nghiệm trong ngành in ấn trên vải.

Tại CÔNG TY TNHH DECAI TRADING (VN) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: Từ 15 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DECAI TRADING (VN)

