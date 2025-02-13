Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Minh Giao làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 33/18 Lý Văn Phức, Phường Tân Định,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Có kiến thức, kinh nghiệm về các Giải pháp sản phẩm Điện động lực Tủ MV, MBA, Tủ điện hạ thế, Busway, Hệ thống HVAC, Hệ thống điện nhẹ ELV Tích hợp,…..

Có mối quan hệ với các Chủ đầu tư, Tổng thầu Xây dựng, Nhà thầu cơ điện , TVTK….

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Cơ điện lạnh, Công nghệ thông tin….

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng WORD, EXCEL, EMAIL…

Kỹ năng làm việc đội nhóm

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng tốt.

Tinh thần trách nhiệm cao & trung thực, ham học hỏi.

Nhiệt huyết; Năng động; Tháo vát; Kiên trì.

Tiếng Anh, Tiếng Trung giao tiếp

Có khả năng chịu được áp lực cao.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Minh Giao Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 30 triệu VND

Lương cứng: 9 - 15 triệu VND

Thu nhập Hiệu quả- phụ thuộc vào doanh số đăng ký và doanh thu đạt được

Hưởng thu nhập xứng đáng theo năng lực và sự đóng góp cho công ty. Được hỗ trợ chi phí Điện thoại. Phương tiện đi lại khi đi công tác xa quá 10 km.

Xét lương 12 tháng 1 lần, cơ hội tăng theo hiệu quả công việc.

Công ty hỗ trợ phí phí điện thoại hằng tháng.

Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty.

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và được nghỉ 12 ngày phép mỗi năm

Có các hoạt động vui chơi, teambuilding, du lịch hàng năm.

Môi trường làm việc thân thiện, được hỗ trợ từ đồng nghiệp

Được đào tạo sản phẩm, giải pháp từ các chuyên gia.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Minh Giao

