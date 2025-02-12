Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG SDC HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật. Team building hàng năm Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện. Nghỉ lễ, phép năm, thưởng lễ, thưởng tháng 13......, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chăm sóc khách hàng cũ tiềm năng

Tìm kiếm, khai thác, phát triển khách hàng mới dựa trên nguồn Data có sẵn của Công ty.

Tư vấn cho khách hàng những ý tưởng Thiết kế kiến trúc – nội thất phù hợp với nhu cầu.

Báo giá thiết kế và thi công nội thất cho khách hàng, tiến hành ký kết hợp đồng.

Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng. Xử lý các vấn đề phát sinh và báo cáo lên cấp trên.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm nhân viên kinh doanh các ngành (ưu tiên ngành kiến trúc, xây dựng, bất động sản ..)

Độ tuổi : 1990-2002

Ngoại hình ưa nhìn, năng động, giao tiếp tốt

Có kỹ năng khai thác , tư vấn thông tin khách

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG SDC HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG SDC HOUSE

