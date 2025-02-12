Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG SDC HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG SDC HOUSE
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG SDC HOUSE

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG SDC HOUSE

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật. Team building hàng năm Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện. Nghỉ lễ, phép năm, thưởng lễ, thưởng tháng 13......, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Chăm sóc khách hàng cũ tiềm năng
Tìm kiếm, khai thác, phát triển khách hàng mới dựa trên nguồn Data có sẵn của Công ty.
Tư vấn cho khách hàng những ý tưởng Thiết kế kiến trúc – nội thất phù hợp với nhu cầu.
Báo giá thiết kế và thi công nội thất cho khách hàng, tiến hành ký kết hợp đồng.
Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng. Xử lý các vấn đề phát sinh và báo cáo lên cấp trên.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm nhân viên kinh doanh các ngành (ưu tiên ngành kiến trúc, xây dựng, bất động sản ..)
Độ tuổi : 1990-2002
Ngoại hình ưa nhìn, năng động, giao tiếp tốt
Có kỹ năng khai thác , tư vấn thông tin khách

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG SDC HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 triệu VND - 20 triệu VND
Lương cứng: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG SDC HOUSE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG SDC HOUSE

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG SDC HOUSE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12/14/6 Đường số 8, Khu Phố 4, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

