Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG SDC HOUSE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG SDC HOUSE
- Hồ Chí Minh: Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật. Team building hàng năm Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện. Nghỉ lễ, phép năm, thưởng lễ, thưởng tháng 13......, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Chăm sóc khách hàng cũ tiềm năng
Tìm kiếm, khai thác, phát triển khách hàng mới dựa trên nguồn Data có sẵn của Công ty.
Tư vấn cho khách hàng những ý tưởng Thiết kế kiến trúc – nội thất phù hợp với nhu cầu.
Báo giá thiết kế và thi công nội thất cho khách hàng, tiến hành ký kết hợp đồng.
Theo dõi quá trình thực hiện hợp đồng. Xử lý các vấn đề phát sinh và báo cáo lên cấp trên.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm nhân viên kinh doanh các ngành (ưu tiên ngành kiến trúc, xây dựng, bất động sản ..)
Độ tuổi : 1990-2002
Ngoại hình ưa nhìn, năng động, giao tiếp tốt
Có kỹ năng khai thác , tư vấn thông tin khách
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG SDC HOUSE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 8 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG SDC HOUSE
