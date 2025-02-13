Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Hoàng Thiên Phước làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng sẵn có, hoa hồng cao.

Tư vấn khách hàng về các sản phẩm tại công ty

Bán nguồn hàng “ HOT “. Đa dạng phong phú đáp ứng mọi nhu cầu.

Ký giao dịch mua bán với khách hàng.

Được đạo tào từ con số 0

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn(có JD chi tiết về công việc)

- Địa điểm làm việc: Khu Cityland Phường 5 gò vấp