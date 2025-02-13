Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Hoàng Thiên Phước làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Hoàng Thiên Phước
Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Số 33 Đường số 2, Phường 5, Q.Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu
Tìm kiếm và chăm sóc khách hàng sẵn có, hoa hồng cao.
Tư vấn khách hàng về các sản phẩm tại công ty
Bán nguồn hàng “ HOT “. Đa dạng phong phú đáp ứng mọi nhu cầu.
Ký giao dịch mua bán với khách hàng.
Được đạo tào từ con số 0
Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn(có JD chi tiết về công việc)
- Địa điểm làm việc: Khu Cityland Phường 5 gò vấp
Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chăm chỉ, trung thực
Không yêu cầu kinh nghiệm.
Đàm phát, thuyết phục tốt
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Hoàng Thiên Phước Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: thỏa thuận
- Phúc lợi đầy đủ: đồng phục
- Nhiều chính sách thưởng quý, thưởng năm, thưởng lễ tết, thưởng nóng....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Hoàng Thiên Phước
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
