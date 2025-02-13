Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Taz làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 2 Đường 2, Khu Nhà Ở Vạn Phúc 1, Khu Phố 5, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Gọi điện, tìm kiếm nguồn khách hàng mới.

- Duy trì khách hàng hiện có và mở rộng cơ sở dữ liệu khách hàng tiềm năng.

- Báo giá, đàm phán, theo dõi báo giá chốt đơn hàng.

- Liên hệ chăm sóc khách hàng theo lịch trình đã định.

- Giới thiệu, quảng cáo sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng tiềm năng.

- Làm báo giá cho khách hàng, Hỗ trợ sales làm báo giá, các văn bản giấy tờ nếu cần.

- Gọi điện mời khách hàng tham gia hội thảo hoặc các chương trình sự kiện khác của công ty

- Lập kế hoạch và làm báo cáo tuần, báo cáo tháng

- Báo cáo trực tiếp với Sales Manager

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chuyên ngành: Trình độ cao đẳng trở lên chuyên nghành quản trị kinh doanh, kinh tế thuongw mại, Marketting hoặc tương đương.

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;

1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương;

- Tư duy nhanh nhạy, linh hoạt, và giao tiếp tốt: Tôn trọng ý kiến khách hàng và nhanh nhạy đưa ra các thông tin xử lý, phản hồi.

- Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống và ra quyết định tốt.

- Nhiệt tình, có trách nhiệm và chăm chỉ.

- Tiếng Anh giao tiếp là một lợi thế.

Tại Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Taz Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc T2- T6, 08:00 – 17:45

- Được cấp máy tính phục vụ công việc

- Mức lương: thoả thuận theo năng lực + Thưởng doanh số bán hàng

thoả thuận theo năng lực + Thưởng doanh số bán hàng

- Được làm việc trong môi trường năng động, đồng nghiệp hòa đồng và nhiệt tình giúp đỡ

- Tham gia đầy đủ bảo hiểm y tế/ bảo hiểm xã hội khi ký hợp đồng chính thức. Ngoài ra được tham gia thêm gói bảo hiểm sức khỏe nâng cao nếu nhân viên ký hợp đồng trên 1 năm với công ty.

- Được trao dồi kiến thức, học hỏi và có cơ hội thăng tiến trong công việc, được tiếp xúc và làm việc với môi trường quốc tế

- Các chế độ phép năm, lễ tết,... theo đúng quy định của pháp luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tnhh Kỹ Thuật Taz

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin