Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Đào Tạo Đại Hữu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. Thực hiện tư vấn trực tiếp với khách hàng chốt sale, tìm kiếm khách hàng tiềm năng

2. Hoàn thành trách nhiệm, các hạng mục công việc được giao theo phạm vi phụ trách.

3. Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng trước, trong, sau khi tham dự các khóa huấn luyện do công ty triển khai.

4. Thực hiện các công tác theo hướng dẫn từ quản lý: Nhắc lịch học, báo cáo tham sự, báo cáo công việc khác theo quy định của Công ty.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Không yêu cầu kinh nghiệm

2. Có laptop cá nhân phục vụ yêu cầu công việc.

C. Các yêu cầu khác về phẩm chất, tính cách/kỹ năng, khả năng

1. Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng

2. Có tinh thần cầu tiến và trách nhiệm với công việc.

3. Nhanh nhẹn, chủ động, ham học hỏi.

4. Ngoại hình sáng, đẹp, nhanh nhẹn, hoạt bát

Tại Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Đào Tạo Đại Hữu Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương từ 10tr - 14tr. Phí hoa hồng của lớp học 3%, có hỗ trợ chi phí tiếp khách

2. Được đào tạo bài bản về kỹ năng giao tiếp, tư vấn và chăm sóc khách hàng.

3. Được kết nối với khách hàng là các chủ doanh nghiệp thành công.

4. Môi trường làm việc thân thiện, năng động và vui vẻ với những người trẻ, luôn lắng nghe tâm tư tình cảm của mỗi thành viên và nhiều cơ hội để bạn phát triển kỹ năng và sự nghiệp bản thân.

5. Được đào tạo, tài trợ chi phí tham dự các khóa học của Công ty, các khóa học khác trong và ngoài nước.

6. Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Tư Vấn Đào Tạo Đại Hữu

