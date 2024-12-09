Tuyển Nhân viên kinh doanh Corona Resort & Casino Phu Quoc, Vietnam làm việc tại Kiên Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: - Huyện Phú Quốc - Kiên Giang, Huyện Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tổ chức xây dựng quy chế, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ khách sạn/khu nghỉ dưỡng 5 sao.

Triển khai và thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác thanh tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng các bộ phận dịch vụ như: Khối ẩm thực, khối lưu trú, khối thể thao- giải trí...

Thẩm định & rà soát các quy chế nội bộ, các quy trình tác nghiệp hoạt động của khối khách sạn Ban điều hành ban hành.

Xác định các rủi ro và nguồn gốc của việc kiểm soát kém hiệu quả, xây dựng kế hoạch phòng ngừa và giảm thiểu tối đa các vấn đề có thể phát sinh.

Thay mặt Chủ đầu tư làm việc với Tổng quản lý, Trưởng bộ phận liên quan khối khách sạn về các báo cáo thanh tra và thống nhất giải pháp khắc phục.

Theo dõi, giám sát việc thực hiện các giải pháp khắc phục rủi ro đã được duyệt.

Quản lý các hoạt động kiểm toán nội bộ, kiểm soát hoạt động tuân thủ, kiểm soát hoạt động, thanh tra và giám sát toàn hệ thống khối khách sạn.

Báo cáo tình hình kiểm soát nội bộ tại các khách sạn lên Chủ đầu tư.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ đầu tư.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể làm việc tại Phú Quốc.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Tổng quản lý Khách sạn, Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ và tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm soát nội bộ, quản trị hệ thống, triển khai hệ thống kiểm soát nội bộ ở các Khách sạn, khu nghỉ dưỡng phức hợp hay Công ty dịch vụ.

Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm chuyên môn.

Giao tiếp Tiếng Anh tốt.

Kỹ năng giao tiếp, quản lý và thuyết trình tốt.

Năng động, nhiệt tình, quyết đoán và chịu được áp lực công việc cao.

Tại Corona Resort & Casino Phu Quoc, Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh.

Vé nhận việc, vé về thăm nhà hàng năm.

Hỗ trợ ăn ở và xe đưa đón đi làm hàng ngày (ở trong Ký túc xá nhân viên) hoặc nhận trợ cấp tiền thuê nhà hàng tháng.

Phục vụ các bữa ăn hàng ngày theo tiêu chuẩn.

Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Bảo hiểm sức khỏe 24/7.

Lương tháng 13.

Trợ cấp thâm niên hàng tháng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Corona Resort & Casino Phu Quoc, Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin