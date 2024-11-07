Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Thái Nguyên

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thái Nguyên: Phố Đồng Mỗ, Phường Túc Duyên, TP Thái Nguyên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Tập Đoàn Vietsoftpro với thâm niên gần 20 năm kinh nghiệm lĩnh vực CNTT, số hóa, di sản,... Do nhu cầu mở rộng, chúng tôi cần tuyển nhân viên phát triển dự án tại Tỉnh Thái Nguyên như sau:

- Khảo sát, đánh giá hiệu quả đầu tư dự án, xây dựng kế hoạch thực hiện.

- Thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục pháp lý hồ sơ dự án

- Chịu trách nhiệm làm việc với cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để thực hiện công tác giao chủ đầu tư, giải quyết các thủ tục pháp lý và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

- Cụ thể sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành QTKD, luật và các ngành liên quan khác

Có từ 3 năm kinh nghiệm liên quan Kinh doanh phát triển dự án

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với các đối tác khối nhà nước

Am hiểu quy trình thầu là một lợi thế

Tại Công ty cổ phần Vietsoftpro Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Upto 25 triệu (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm)

Chế độ đầy đủ theo quy định(BHXH, Phép,...)

Thưởng dự án, thưởng nóng,..

Tháng lương 13,14,...

Thưởng các dịp lễ tết, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Vietsoftpro

