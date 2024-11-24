Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FLYER làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

Mức lương Đến 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Kinh doanh phần mềm

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng thông qua các cuộc gọi điện thoại

Khai thác và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, từ đó tư vấn gói sản phẩm luyện thi phù hợp

Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại

Thực hiện các mục tiêu bán hàng được giao

Phối hợp với các bộ phận khác để hỗ trợ khách hàng tốt nhất

Báo cáo kết quả công việc hàng ngày, hàng tuần cho quản lý trực tiếp



Ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm ở các vị trí liên quan như Sales, Telesales, CSKH, tư vấn viên,...

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, rõ ràng

Có tinh thần học hỏi, chăm chỉ và có trách nhiệm với công việc

Kiên nhẫn, tự tin và có khả năng chịu áp lực công việc cao

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FLYER Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng upto 15,000,000VND + % hoa hồng doanh thu

Thử việc hưởng 100% lương.

Tea break, snack, hoa quả,... hàng chiều ở công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện

Được học hỏi, đào tạo, phát triển bản thân

Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước

Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như: du lịch hàng năm, tiệc cuối năm, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FLYER

