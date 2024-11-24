Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FLYER làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FLYER
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FLYER

Kinh doanh phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh phần mềm Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FLYER

Mức lương
Đến 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương Đến 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng tiềm năng thông qua các cuộc gọi điện thoại
Khai thác và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, từ đó tư vấn gói sản phẩm luyện thi phù hợp
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại
Thực hiện các mục tiêu bán hàng được giao
Phối hợp với các bộ phận khác để hỗ trợ khách hàng tốt nhất
Báo cáo kết quả công việc hàng ngày, hàng tuần cho quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Đến 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm ở các vị trí liên quan như Sales, Telesales, CSKH, tư vấn viên,...
Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, rõ ràng
Có tinh thần học hỏi, chăm chỉ và có trách nhiệm với công việc
Kiên nhẫn, tự tin và có khả năng chịu áp lực công việc cao
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FLYER Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng upto 15,000,000VND + % hoa hồng doanh thu
Thử việc hưởng 100% lương.
Tea break, snack, hoa quả,... hàng chiều ở công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện
Được học hỏi, đào tạo, phát triển bản thân
Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty như: du lịch hàng năm, tiệc cuối năm, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FLYER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FLYER

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FLYER

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 ngõ 11 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

