Tuyển Kinh doanh phần mềm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KỸ THUẬT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 số 32/19 Đường Hàm Nghi, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu để hiểu rõ tính năng giải pháp phần mềm CAD/CAM/CAE, Quản lý vòng đời sản phẩm được giao, và các giải pháp phần mềm liên quan như ERP, BI…,

- Xác định thị trường mục tiêu, nghiên cứu thị trường mục tiêu và lên kế hoạch tiếp cận thị trường mục tiêu,

- Cập nhật tình hình đối thủ, mở rộng thị trường, phát triển điểm bán mới,

- Lên kế hoạch kinh doanh và triển khai thực hiện bán hàng,

- Báo cáo công việc đến cấp trên,

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được giao từ cấp trên,

- Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bắt buộc:

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm bán hàng giải pháp phần mềm kỹ thuật cho doanh nghiệp.

- Có khả năng tự học qua tài liệu kỹ thuật công nghệ bằng tiếng Anh

Ưu Tiên:

- Có hiểu biết và kinh nghiệm với các hệ thống điều hành và quản lý hoạt động doanh nghiệp (BI/PLM/ERP/MES)

- Tuổi: 30 – 40

- Giao tiếp tiếng anh .

-Tốt nghiệp các ngành: Kinh tế, công nghệ thông tin, tự động hóa, kỹ thuật công nghệ liên quan đến hệ thống kỹ thuật sản xuất.

- Yêu thích kinh doanh, quan tâm và hứng thú với công nghệ 4.0 (Chuyển đổi số cho doanh nghiệp)

- Tự tin, năng động, nhanh nhẹn, hoạt bát trong giao tiếp, có khả năng trình bày thuyết phục và chăm sóc khách hàng tốt

- Sẵn sàng đi công tác trong và ngoài nước

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KỸ THUẬT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 15 triệu trở lên + thưởng Doanh số + phụ cấp cố định

- Thưởng cuối năm 01 – 03 tháng lương căn cứ theo khả năng thực hiện công việc

- Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành

- Nghỉ phép có lương 12 ngày + 3 ngày đi du lịch teambuilding

- Chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty đa dạng: chăm sóc sức khỏe định kì hàng năm; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần CBNV và thân nhân, du lịch nghỉ mát hàng năm...

- Được trang bị máy tính, phụ cấp phí điện thoại, phụ cấp đi công tác, gặp gỡ khách hàng

- Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, trẻ trung, hiện đại, văn hóa đặc sắc. Có cơ hội làm việc với các đối tác quốc tế, các dự án và khách hàng lớn.

- Được đào tạo thêm chuyên môn. Cơ hội học và làm việc trong lĩnh vực công nghệ 4.0

- Tài trợ chi phí thi, học đối với 1 số chứng chỉ chuyên môn

- Tham gia vào các dự án đa dạng, phát triển và ứng dụng các công nghệ mới nhất.

- Cơ hội làm việc và đào tạo ngắn/ dài tại nước ngoài.

- Công ty đang mở rộng rất nhanh, rất nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KỸ THUẬT VIỆT NAM

