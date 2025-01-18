Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THACO AUTO LONG AN làm việc tại Long An thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Khen thưởng nhân viên xuất sắc hàng tháng. Ăn trưa, sim điện thoại, đồng phục, xăng công tác, quà Tết. Tham gia bảo hiểm theo quy định của nhà nước. Khám sức khỏe định kỳ tại những trung tâm y tế chất lượng, uy tín., Huyện Bến Lức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Thị trường & marketing:

Nắm bắt diễn biến thị trường, nhu cầu khách hàng tại địa bàn được giao.

Chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý, khai thác, chăm sóc khách hàng.

Tham gia xây dựng kế hoạch marketing và triển khai các hoạt động Marketing đã được duyệt.

Ứng dựng công nghệ thông tin vào hoạt động giới thiệu sản phẩm, chăm sóc khách hàng, quản lý khách hàng.

Bán hàng & chăm sóc Khách hàng:

Phát triển khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ và quản trị hiệu quả dữ liệu Khách hàng.

Tiếp cận khách hàng để tư vấn cho khách hàng lựa chọn sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ phù hợp.

Nhận và thực hiện hoàn thành chỉ tiêu được giao phù hợp với kinh nghiệm, năng lực bán hàng.

Theo dõi việc thực hiện hợp đồng (Giao nhận, Tiến độ thanh toán, Công nợ, các thay đổi trong hợp đồng).

Đào tạo & rèn luyện:

Thường xuyên trao dồi kiến thức sản phẩm đang bán và sản phẩm cạnh tranh.

Tự đào tạo, rèn luyện nâng cao kỹ năng thiết lặp và duy trì mối quan hệ khách hàng, tư vấn, đàm phán, chăm sóc khách hàng, marketing, thực hiện nhuần nhuyễn các quy trình liên quan bán hàng, quản trị công việc cá nhân.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành Công nghệ ô tô, Cơ khí ô tô.

Có kiến thức cơ bản về thị trường kinh doanh.

Có kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng; kỹ năng giao tiếp - đàm phán, thiết lập và phát triển mối quan hệ khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH THACO AUTO LONG AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Đến 20 triệu VND

Lương cứng: Trên 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THACO AUTO LONG AN

