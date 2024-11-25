Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Bao Bì Nhựa Thiên Ý làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Bao Bì Nhựa Thiên Ý
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Bao Bì Nhựa Thiên Ý

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- |Cụm Công Nghiệp Tú Phương, Xã Lợi Bình Nhơn, Thành Phố Tân An. Long An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện công việc của một nhân viên Sales: Giới thiệu,tư vấn, thuyết phục khách hàng mua sản phẩm. Hỗ trợ, giải đáp các thắc mắc hay khiếu nại của khách hàng.
Tìm kiếm những đối tác tại thị trường trong nước và nước ngoài.
Lập kế hoạch bán hàng hàng tháng, quí và năm. Đánh giá mực độ khả thi trong kế hoạch.
Lập kế hoạch nhu cầu sản xuất tránh tình trạng sản xuất dư thừa.
Thực hiện báo giá, nhận đơn hàng, theo dõi tiến độ đơn hàng.
Kiểm soát hiệu quả hàng tồn kho.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành quản trị kinh doanh, Xuất nhập khẩu hoặc Marketing.
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
Thành thạo Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung
Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán và thương thảo tốt.
Chịu được áp lực công việc.
Có kỹ năng tìm hiểu và khai thác thông tin tốt.
Ngoại hình sáng.
Thành thạo kỹ năng văn phòng

Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Bao Bì Nhựa Thiên Ý Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc lâu dài tại công ty.
Chế độ đãi ngộ thỏa đáng với năng lực.
Tham gia các phong trào hoạt động của công ty
Sau khi thử việc được hưởng mọi quyền lợi của người lao động theo pháp luật lao động hiện hành (BHYT, BHXH...).
Các chế độ đãi ngộ khác theo quy chế của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Bao Bì Nhựa Thiên Ý

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Bao Bì Nhựa Thiên Ý

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 28 Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

