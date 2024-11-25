Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG XANH VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG XANH VIỆT NAM làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG XANH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG XANH VIỆT NAM

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG XANH VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- Số 2 Ngõ 53 Đường Phạm Tuấn Tài, Phường Nghĩa Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trực chat tư vấn sản phẩm với khách hàng
- Tiếp nhận điện thoại của khách để tư vấn bán hàng
- Báo giá, chăm sóc, xúc tiến ký hợp đồng và theo dõi đơn hàng trong suốt quá trình sản xuất và bàn giao sản phẩm cho khách hàng
- Theo dõi, đề xuất xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai, thực hiện sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng.
- Phối hợp yêu cầu thanh toán/ hồ sơ quyết toán, theo dõi, nhắc công nợ và thu hồi công nợ với khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhạy trong xử lý công việc;
- Khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm; có tinh thần trách nhiệm cao và cẩn thận.
- Có khả năng giao tiếp tốt, không nói ngọng, lắp
- Khả năng tiếp thu tốt, không ngại học hỏi các kiến thức mới. Các ứng viên nếu chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo và trao cơ hội để thử sức trong lĩnh vực mới
- Chấp nhận sinh viên mới ra trường.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG XANH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng xứng đáng với năng lực. Được đánh giá chất lượng, mức độ hoàn thành công việc
- Lương cứng + hoa hồng
- Đóng bảo hiểm theo quy định nhà nước
- Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung; Công ty Start-up công nghệ theo xu hướng mới;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG XANH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG XANH VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG XANH VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 Ngõ 53 Đường Phạm Tuấn Tài, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

