Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ GIẤY HẢI ĐĂNG làm việc tại Long An thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ GIẤY HẢI ĐĂNG
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ GIẤY HẢI ĐĂNG

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ GIẤY HẢI ĐĂNG

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô C29

- C32 đường số 8, CCN Hải Sơn Đức Hoà Đông, Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

● Tìm kiếm, tiếp cận mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng trên các mạng xã hội bao gồm Facebook, Zalo,Tiktok, v.v...
● Tư vấn và giới thiệu sản phẩm
● Gửi báo giá, chốt đơn hàng online hoặc khách tới trực tiếp công ty.
● Chăm sóc, duy trì quan hệ với khách hàng cũ

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

●Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên về bán hàng, sale,....
● Biết tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý thời gian.
● Chăm sóc khách hàng cũ, mới
● Từng sử dụng phần mềm bán hàng ( MISA là một lợi thế ), tin học văn phòng thành thạoh
● Khéo léo, tinh tế trong tương tác, xây dựng mối quan hệ, kiên nhẫn và bình tĩnh, ăn nói lưu loát

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ GIẤY HẢI ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 1 tháng, lương 7.000.000đ + phần cơm trưa Vào chính thức tháng thứ 2,3,4 tiếp theo: lương 7.000.000 + thưởng DS(nếu tổng thu nhập chưa trừ BH thấp hơn 10tr thì lương là 10tr ) Tháng thứ 5 trở đi: lương 7.000.000 + thưởng DS + phụ cấp 1.000.000 (Cơm 650k, xăng 250k, ĐT 100k) Thời gian làm việc Thứ 2 – 7 (T7 làm buổi sáng) Du lịch thường niên cùng công ty Được đào tạo về kỹ thuật chuyên môn ngành Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật định Thưởng lễ, Tết, sinh nhật Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, hòa đồng
Thử việc 1 tháng, lương 7.000.000đ + phần cơm trưa
Vào chính thức tháng thứ 2,3,4 tiếp theo: lương 7.000.000 + thưởng DS(nếu tổng thu nhập chưa trừ BH thấp hơn 10tr thì lương là 10tr )
Tháng thứ 5 trở đi: lương 7.000.000 + thưởng DS + phụ cấp 1.000.000 (Cơm 650k, xăng 250k, ĐT 100k)
Thời gian làm việc Thứ 2 – 7 (T7 làm buổi sáng)
Du lịch thường niên cùng công ty
Được đào tạo về kỹ thuật chuyên môn ngành
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật định
Thưởng lễ, Tết, sinh nhật
Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ GIẤY HẢI ĐĂNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ GIẤY HẢI ĐĂNG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ GIẤY HẢI ĐĂNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 34/45 Võ Thị Thừa, An Phú Đông, Quận 12, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

