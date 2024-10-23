Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ GIẤY HẢI ĐĂNG làm việc tại Long An thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô C29 - C32 đường số 8, CCN Hải Sơn Đức Hoà Đông, Xã Đức Hoà Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

● Tìm kiếm, tiếp cận mở rộng danh sách khách hàng tiềm năng trên các mạng xã hội bao gồm Facebook, Zalo,Tiktok, v.v...

● Tư vấn và giới thiệu sản phẩm

● Gửi báo giá, chốt đơn hàng online hoặc khách tới trực tiếp công ty.

● Chăm sóc, duy trì quan hệ với khách hàng cũ

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

●Kinh nghiệm từ 1 năm trở lên về bán hàng, sale,....

● Biết tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý thời gian.

● Chăm sóc khách hàng cũ, mới

● Từng sử dụng phần mềm bán hàng ( MISA là một lợi thế ), tin học văn phòng thành thạoh

● Khéo léo, tinh tế trong tương tác, xây dựng mối quan hệ, kiên nhẫn và bình tĩnh, ăn nói lưu loát

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ GIẤY HẢI ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 1 tháng, lương 7.000.000đ + phần cơm trưa

Vào chính thức tháng thứ 2,3,4 tiếp theo: lương 7.000.000 + thưởng DS(nếu tổng thu nhập chưa trừ BH thấp hơn 10tr thì lương là 10tr )

Tháng thứ 5 trở đi: lương 7.000.000 + thưởng DS + phụ cấp 1.000.000 (Cơm 650k, xăng 250k, ĐT 100k)

Thời gian làm việc Thứ 2 – 7 (T7 làm buổi sáng)

Du lịch thường niên cùng công ty

Được đào tạo về kỹ thuật chuyên môn ngành

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật định

Thưởng lễ, Tết, sinh nhật

Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, hòa đồng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ GIẤY HẢI ĐĂNG

