Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô

Mức lương
7 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 1144, Quốc lộ 50, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, TP. HCM

- Long An, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

- Chăm sóc học viên cũ và học viên mới
- Giải đáp, lắng nghe các thắc mắc của phụ huynh
- Quản lý học viên
- Tư vấn khóa học cho phụ huynh và học viên
- Thu học phí, viết biên lai đóng tiền cho học viên
- Phối hợp với nhân viên trong chi nhánh triển khai các chương trình sự kiện; hội thảo; PR; marketing...

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ độ tuổi từ 22- 27 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, nhanh nhẹn, tự tin, giọng nói hay, khả năng thuyết phục tốt
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học
- Ứng viên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng, tư vấn, telesale là lợi thế
- Thành thạo vi tính văn phòng
- Trung thực, nhiệt tình và chịu được áp lực công việc
- Có mong muốn làm việc ổn định lâu dài

Tại Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 7 triệu trở lên (lương cơ bản + hoa hồng). Sẽ trao đổi kỹ hơn trong quá trình phỏng vấn tùy theo năng lực và kinh nghiệm.
- Đi du lịch nước ngoài 2 năm / 1 lần
- Cung cấp chỗ ở miễn phí cho nhân viên ( Phòng ốc, điện nước, giường ngủ, tủ đồ, máy lạnh, tủ lạnh, máy giặt ...)
- Tham gia đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước
- Làm việc 8h/1 ngày và làm theo ca gãy, xoay ca
- Cơ hội thăng tiến nhanh chóng tùy theo năng lực
Địa điểm làm việc: Chọn các chi nhánh như sau
- Cơ sở Nam Đô 1:
Số 84 đường An Phú Tây - Hưng Long, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM
- Cơ sở Nam Đô 2:
C15/45D đường Đinh Đức Thiện, ấp 3, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP HCM
- Cơ sở Nam Đô 3:
E1/20 đường Nguyễn Hữu Trí, Khu phố 5, Thị Trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, TP HCM
- Cơ sở Nam Đô 4:
1144 (Số cũ E2/54B) Quốc Lộ 50, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô

Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 84, Đường An Phú Tây - Hưng Long, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành Phố Hồ Chí Minh

