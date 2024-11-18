Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Hưng Phát làm việc tại Long An thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Hưng Phát
- Long An:
- Ấp 2, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam
- Long An
- Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Hồ Chí Minh
- xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Huyện Đức Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Sáng tạo nội dung marketing online và offline.
Tối ưu quảng cáo
Nhận diện thương hiệu bao bì sản phẩm trên không gian mạng
Biết ít thiết kế đồ họa thì tốt.
Chụp ảnh sản phẩm
Chỉnh sửa hình ảnh
Lập kế hoạch doanh số tháng.
Lập kế hoạch tiếp xúc khách hàng.
Phối hợp với các phòng ban để hoàn thiện ký kết hợp đồng với khách hàng
Đề xuất các chính sách bán hàng, chương trình hậu mãi;
Nêu ra những thuận lợi và khó khăn trong qua trình làm việc
Chăm sóc khách hàng cũ.
Theo dõi và thu hồi công nợ
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng xe gắn máy riêng.
Đến và trao đổi với khách hàng, khi hàng hóa bị lỗi.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bao bì nhựa là 1 lợi thế.
Tại Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Hưng Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận : Lương cứng + KPI + Phụ cấp + Ăn trưa + xăng (thưởng vượt KPI).
Tăng lương theo hiệu quả công việcvà cam kết đầy đủ các chế độ đóng bảo hiểm dành cho người lao động theo pháp luật hiện hành.
Có lương thưởng tháng thứ 13 theo quy định công ty.
Được nghỉ chủ nhật và các ngày lễ theo quy định của nhà nước.
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, du lịch, thể thao của Công ty.
Công ty cung cấp data
Thời gian làm việc T2 - T7 : ( 8h00 - 17h00 )
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Hưng Phát
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI