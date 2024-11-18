Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Hưng Phát làm việc tại Long An thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - Ấp 2, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam - Long An - Lê Minh Xuân, Bình Chánh, Hồ Chí Minh - xã Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Sáng tạo nội dung marketing online và offline.

Tối ưu quảng cáo

Nhận diện thương hiệu bao bì sản phẩm trên không gian mạng

Biết ít thiết kế đồ họa thì tốt.

Chụp ảnh sản phẩm

Chỉnh sửa hình ảnh

Lập kế hoạch doanh số tháng.

Lập kế hoạch tiếp xúc khách hàng.

Phối hợp với các phòng ban để hoàn thiện ký kết hợp đồng với khách hàng

Đề xuất các chính sách bán hàng, chương trình hậu mãi;

Nêu ra những thuận lợi và khó khăn trong qua trình làm việc

Chăm sóc khách hàng cũ.

Theo dõi và thu hồi công nợ

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, nhiệt tình, năng động và có trách nhiệm cao trong công việc.

Sử dụng xe gắn máy riêng.

Đến và trao đổi với khách hàng, khi hàng hóa bị lỗi.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh bao bì nhựa là 1 lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Hưng Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, cơ hội thăng tiến nhanh. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Mức lương thỏa thuận : Lương cứng + KPI + Phụ cấp + Ăn trưa + xăng (thưởng vượt KPI).

Tăng lương theo hiệu quả công việcvà cam kết đầy đủ các chế độ đóng bảo hiểm dành cho người lao động theo pháp luật hiện hành.

Có lương thưởng tháng thứ 13 theo quy định công ty.

Được nghỉ chủ nhật và các ngày lễ theo quy định của nhà nước.

Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, du lịch, thể thao của Công ty.

Công ty cung cấp data

Thời gian làm việc T2 - T7 : ( 8h00 - 17h00 )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Bao Bì Nhựa Hưng Phát

