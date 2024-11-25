Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - A3 - 4, Khu xưởng KIZUNA 2, Lô K, KCN Tân Kim, H.Cần Giuộc, T. Long An, Huyện Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

· Liên hệ với khách hàng, cập nhật tình hình.

·

Liên hệ với khách hàng, cập nhật tình hình.

· Làm hợp đồng, sắp xếp lô hàng, theo dõi tài liệu

Làm hợp đồng, sắp xếp lô hàng, theo dõi tài liệu

· Quản lý và phát triển đơn hàng

Quản lý và phát triển đơn hàng

· Tiếp nhận và phản hồi mọi yêu cầu, phàn nàn của khách hàng

Tiếp nhận và phản hồi mọi yêu cầu, phàn nàn của khách hàng

· Báo cáo trưởng nhóm và những người quản lý

Báo cáo trưởng nhóm và những người quản lý

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, dưới 35 tuổi

-

Nữ, dưới 35 tuổi

- Tiếng Nhật hoặc tiếng Anh giao tiếp trong công việc

Tiếng Nhật hoặc tiếng Anh giao tiếp trong công việc

- Có kinh nghiệm NVKD, bán hàng, quản lý đơn hàng

Có kinh nghiệm NVKD, bán hàng, quản lý đơn hàng

Khả năng đàm phán, kỹ năng quản lý lịch trình

Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 8 – 10 triệu (không áp KPI)

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật định.

- Có thưởng các ngày lễ.

- Được xét tăng lương hàng năm.

- Thời gian làm việc, làm việc T2 – T7, 8h30-16h05. Nghỉ trưa từ 12h00-12h30.

- Có nghỉ thứ 7 nhưng không cố định, tùy vào lịch sản xuất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin