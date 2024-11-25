Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
- Long An:
- A3
- 4, Khu xưởng KIZUNA 2, Lô K, KCN Tân Kim, H.Cần Giuộc, T. Long An, Huyện Cần Giuộc
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
· Liên hệ với khách hàng, cập nhật tình hình.
·
· Làm hợp đồng, sắp xếp lô hàng, theo dõi tài liệu
· Quản lý và phát triển đơn hàng
· Tiếp nhận và phản hồi mọi yêu cầu, phàn nàn của khách hàng
· Báo cáo trưởng nhóm và những người quản lý
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-
Nữ, dưới 35 tuổi
- Tiếng Nhật hoặc tiếng Anh giao tiếp trong công việc
- Có kinh nghiệm NVKD, bán hàng, quản lý đơn hàng
Khả năng đàm phán, kỹ năng quản lý lịch trình
Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật định.
- Có thưởng các ngày lễ.
- Được xét tăng lương hàng năm.
- Thời gian làm việc, làm việc T2 – T7, 8h30-16h05. Nghỉ trưa từ 12h00-12h30.
- Có nghỉ thứ 7 nhưng không cố định, tùy vào lịch sản xuất
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kết Nối Nhân Lực Worklink Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
