Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần ống thép cường phát dst làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đức Hoà

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng tiềm năng cho sản phẩm của công ty. Liên hệ, tư vấn, giới thiệu sản phẩm cho khách hàng. Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp để giới thiệu sản phẩm và giải đáp thắc mắc của khách hàng. Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng. Theo dõi, cập nhật thông tin về nhu cầu, thị trường và đối thủ cạnh tranh. Thực hiện các báo cáo, phân tích kết quả kinh doanh. Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm của công ty. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu tối thiểu 1 năm kinh nghiệm. Nắm vững kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục. Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm. Năng động, nhiệt tình, ham học hỏi. Có tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, kỷ luật. Ưu tiên ứng viên có kiến thức về ngành sản xuất.

Tại Công ty cổ phần ống thép cường phát dst Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản về kỹ năng kinh doanh, sản phẩm của công ty. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động. Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, nghỉ mát.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ống thép cường phát dst

