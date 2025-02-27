Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL VĨNH PHÚC - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Từ 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch hoạt động, theo dõi, đôn đốc, đánh giá, cảnh báo kết quả thực hiện của các cá nhân, đơn vị.

- Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD theo ngày/tuần/tháng/quý/năm gửi các các nhân, đơn vị liên quan; cập nhật dữ liệu kinh doanh, kênh bán và số liệu công nợ, tồn kho của từng nhân viên, bộ phận.

- Xây dựng kế hoạch hàng hóa, đặt hàng đảm bảo hàng hóa duy trì hoạt động SXKD.

- Tiếp nhận và xử lý, chuyển thông tin cho các bộ phận kinh doanh chuyên trách về thông tin khách hàng tiềm năng thu được từ nguồn hộ kinh doanh/digital/....

- Phối hợp P.CSKH và các bộ phận liên quan thu thập và giải quyết ý kiến phản hồi của khách hàng trên các phương tiện truyền thông. Trường hợp những phản hồi vượt quá phạm vi giải quyết thì trình lên cấp Quản lý cao hơn để kịp thời xử lý.

- Kết hợp với P.CSKH để giải đáp thắc mắc và giải quyết yêu cầu của khách, đảm bảo khách luôn cảm thấy hài lòng với dịch vụ GPTH