Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL VĨNH PHÚC - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập Từ 15 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL VĨNH PHÚC - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL VĨNH PHÚC - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL VĨNH PHÚC - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: lương, thưởng, lễ Tết, chế độ phúc lợi lên đến 58 triệu đồng/ năm

- Được đóng BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước

- Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/ lần

- Được tiền Du lịch + 3 ngày nghỉ phép du lịch hàng năm

- Môi trường chuyên nghiệp, phát triển bản thân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch hoạt động, theo dõi, đôn đốc, đánh giá, cảnh báo kết quả thực hiện của các cá nhân, đơn vị.
- Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD theo ngày/tuần/tháng/quý/năm gửi các các nhân, đơn vị liên quan; cập nhật dữ liệu kinh doanh, kênh bán và số liệu công nợ, tồn kho của từng nhân viên, bộ phận.
- Xây dựng kế hoạch hàng hóa, đặt hàng đảm bảo hàng hóa duy trì hoạt động SXKD.
- Tiếp nhận và xử lý, chuyển thông tin cho các bộ phận kinh doanh chuyên trách về thông tin khách hàng tiềm năng thu được từ nguồn hộ kinh doanh/digital/....
- Phối hợp P.CSKH và các bộ phận liên quan thu thập và giải quyết ý kiến phản hồi của khách hàng trên các phương tiện truyền thông. Trường hợp những phản hồi vượt quá phạm vi giải quyết thì trình lên cấp Quản lý cao hơn để kịp thời xử lý.
- Kết hợp với P.CSKH để giải đáp thắc mắc và giải quyết yêu cầu của khách, đảm bảo khách luôn cảm thấy hài lòng với dịch vụ GPTH

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên ngành QTKD/ Marketing/ Kinh tế/Ngành liên quan
Thành thạo tin học văn phòng
Năng động, chuyên nghiệp

Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL VĨNH PHÚC - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 15 triệu VND trở lên
Lương cứng: Từ 8 triệu VND trở lên
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL VĨNH PHÚC - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL VĨNH PHÚC - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL VĨNH PHÚC - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà S1, KĐT Chùa Hà, Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

