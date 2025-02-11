Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Cảnh Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 85 Chợ Lớn, Phường 11,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Nghiên cứu thị trường xuất khẩu phụ kiện di động, đặc biệt là ốp lưng di động, nghiên cứu xu hướng và nhu cầu của khách hàng, tìm kiếm cơ hội xuất khẩu, phân tích cạnh tranh, đề xuất chiến lược phát triển.

Thực hiện công tác thư ký cho Tổng Giám Đốc, bao gồm:

Nhắc nhở và sắp xếp lịch làm việc cho TGĐ.

Phân tích, tham mưu công việc.

Lái xe công tác khi có yêu cầu .

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng trình bày, thuyết phục và xây dựng mối quan hệ.

Thông thạo tiếng Anh (cả nghe, nói, đọc, viết). Biết thêm tiếng Trung là một lợi thế.

Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích và làm báo cáo

Cẩn thận, có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất khẩu, nghiên cứu thị trường quốc tế

Đã từng có kinh nghiệm làm việc hoặc am hiểu về sản phẩm ỐP LƯNG DI ĐỘNG là lợi thế.

Đã có bằng B2, có kỹ năng lái xe thành thục và am hiểu luật giao thông hiện hành.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Cảnh Phong Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.

Các chế độ bảo hiểm đầy đủ và các quyền lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Cảnh Phong

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin