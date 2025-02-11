Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Cảnh Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Cảnh Phong
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 85 Chợ Lớn, Phường 11,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Nghiên cứu thị trường xuất khẩu phụ kiện di động, đặc biệt là ốp lưng di động, nghiên cứu xu hướng và nhu cầu của khách hàng, tìm kiếm cơ hội xuất khẩu, phân tích cạnh tranh, đề xuất chiến lược phát triển.
Thực hiện công tác thư ký cho Tổng Giám Đốc, bao gồm:
Nhắc nhở và sắp xếp lịch làm việc cho TGĐ.
Phân tích, tham mưu công việc.
Lái xe công tác khi có yêu cầu .
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng trình bày, thuyết phục và xây dựng mối quan hệ.
Thông thạo tiếng Anh (cả nghe, nói, đọc, viết). Biết thêm tiếng Trung là một lợi thế.
Có kỹ năng nghiên cứu, phân tích và làm báo cáo
Cẩn thận, có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất khẩu, nghiên cứu thị trường quốc tế
Đã từng có kinh nghiệm làm việc hoặc am hiểu về sản phẩm ỐP LƯNG DI ĐỘNG là lợi thế.
Đã có bằng B2, có kỹ năng lái xe thành thục và am hiểu luật giao thông hiện hành.
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Cảnh Phong Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp.
Các chế độ bảo hiểm đầy đủ và các quyền lợi khác theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Cảnh Phong
