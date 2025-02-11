Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tập Đoàn Đối Tác Chân Thật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tập Đoàn Đối Tác Chân Thật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Tập Đoàn Đối Tác Chân Thật
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty TNHH Tập Đoàn Đối Tác Chân Thật

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn Đối Tác Chân Thật

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 2A Đường số 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện chào bán các dịch vụ giao nhận vận tải và tiếp vận (đường bộ, đường biển, đường hàng không...) của công ty.
Tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng (đối tượng khách hàng là các công ty xuất nhập khẩu trong và ngoài nước).
Hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng để đưa đến giải pháp tối ưu.
Có trách nhiệm phối hợp với các bộ phận liên quan để phục vụ khách hàng
Thường xuyên liên lạc, chăm sóc và duy trì mối quan hệ tốt với Khách hàng.
Thu thập và đánh giá thông tin phản hồi từ khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh.
Tham mưu cho Trưởng bộ phận về các vấn đề có liên quan nhằm đạt hiệu quả cao trong công việc, hoàn thành tốt nhất mục tiêu công ty đề ra.
Lập báo cáo nội bộ và báo cáo khác có liên quan.
Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3.1 Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng thuộc chuyên ngành kinh tế, marketing, thương mại, ngoại thương, hàng hải...
3.1 Yêu cầu trình độ:
Yêu cầu kỹ năng:
Chịu khó, không ngại đi công tác.
Có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, nói năng lưu loát, khả năng trình bày thuyết phục, tạo ấn tượng tốt cho người nghe.
Yêu thích kinh doanh, nhiệt tình, chủ động, sáng tạo trong công việc, có tính kiên trì, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.
Biết xử lý tình huống linh hoạt, mềm mỏng trong quá trình đàm phán với khách hàng
Am hiểu các dịch vụ ngoại thương và tiếp vận (Incoterm 2000, UCP500), ...
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong những công ty cùng ngành nghề.
Ngoại ngữ: tương đương chứng chỉ loại B (Anh văn) trở lên
Yêu cầu năng lực
Kỹ năng: tổ chức triển khai, lập kế hoạch và quản lý, giám sát thực hiện kế hoạch tốt, giải quyết vấn đề.
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhạy bén, phân tích, đánh giá, có kỹ năng thuyết phục và kỹ năng đàm phán, giải quyết xung đột tốt.
Khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực cao, cẩn thận, khả năng bao quát công việc tốt.
Trung thực, nhiệt tình với công việc, thân thiện với mọi người.
Năng động, nhanh nhẹn, sáng tạo trong công việc.
Kỹ năng làm việc nhóm, điều phối, hợp tác với các cá nhân, phòng ban trong tổ chức và với các đối tác bên ngoài.
Cam kết làm việc lâu dài.

Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn Đối Tác Chân Thật Thì Được Hưởng Những Gì

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ để phục vụ cho công việc.
Phối hợp và yêu cầu phối hợp các bộ phận/ đơn vị khác để phục vụ công việc.
Đề xuất với Ban lãnh đạo về tất cả vấn đề hoạt động kinh doanh Logistic.
Phúc lợi:
Thu nhập thỏa thuận khi phỏng vấn
Bảo hiểm, thưởng lễ tết, team building,...
Được đào tạo bài bản về sản phẩm và công việc
Kí HDLD. đóng bảo hiểm đầy đù
Thưởng lễ tết, hiếu, hỉ hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tập Đoàn Đối Tác Chân Thật

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tập Đoàn Đối Tác Chân Thật

Công Ty TNHH Tập Đoàn Đối Tác Chân Thật

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 2A Đường số 5, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

