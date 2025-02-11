Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Green Cross Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Green Cross Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công Ty TNHH Green Cross Việt Nam

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Green Cross Việt Nam

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 28 Đại Lộ Tự Do, An Phú, Thuận An, Bình Dương

- Bình Thạnh, Thủ Đức, ..., Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Tiếp nhận data khách hàng hiện có để chăm sóc
- Mở rộng thị trường, tìm kiếm và bán sản phẩm đến khách hàng mới (đối tượng khách hàng là kênh B2B, Key account, Horeca, GT khu vực Thủ Đức, HCM / Bình Dương)
- Đề xuất, xây dựng, hỗ trợ và thực hiện các chiến dịch quảng cáo, tiếp thị nhằm mở rộng thị trường, tăng doanh số sản phẩm
- Chịu trách nhiệm doanh số và báo cáo về toàn bộ hệ thống khách hàng cho trưởng Sale Sup
- Chăm sóc khách hàng trước và sau bán hàng
- Phối hợp với các bộ phận Kế Toán, Giao Nhận, Quản lý Chất Lượng trong việc tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin cho khách hàng
- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong việc thu hồi công nợ khách hàng
- Chỉ tiếp thị sản phẩm và tìm khách hàng; giao hàng đã có bộ phận khác phụ trách

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/ Nữ tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng
- Có kinh nghiệm Sale thị trường ít nhất 6th (ưu tiên có am hiểu về hàng tiêu dùng, hóa phẩm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo)
- Không ngại di chuyển (chủ yếu khu vực HCM hoặc Bình Dương)
- Kỹ năng làm việc theo nhóm, xử lý vấn đề
- Có sự kiên trì trong công việc
- Giao tiếp tốt, giọng dễ nghe, có khả năng trình bày, thuyết phục, đàm phán tốt.

Tại Công Ty TNHH Green Cross Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Tổng thu nhập tháng từ 9 - 15 triệu
+ Lương cứng: cơ bản + phụ cấp: 9 triệu
+ Thưởng KPI tháng: lên đến 5 triệu
+ Thưởng mở mới: từ 2.5% - 10%
+ Thưởng tháng 13
- Chế độ BHXH và hưởng quyền lợi theo luật LĐ.
- Mọi chi phí quà tặng KH, tiếp khách, CP đi công tác ... công ty thanh toán.
- Được đào tạo kỹ năng bán hàng, kỹ năng làm việc nhóm, được làm việc với đội ngũ sale chuyên nghiệp, năng động
- Được mua hàng công ty với giá ưu đãi
- Tham gia chương trình teambuilding hàng năm cùng công ty, cùng team
- Thời gian làm việc: Thứ 2 - 6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Green Cross Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Green Cross Việt Nam

Công Ty TNHH Green Cross Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 28 Đại Lộ Tự Do, KCN VSIP 1, Thuận An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

