Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Tiếp nhận các kế hoạch triển khai kinh doanh của Phòng kinh doanh.

Nắm vững thông tin, kiến thức của dự án để tư vấn cho khách hàng.

Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.

Hỗ trợ khách các thủ tục mua bán và giao dịch.

Tự tin, giao tiếp tốt, ham học hỏi là 1 lợi thế.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, nghiêm túc và có trách nhiệm với công việc.

Đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ trước trưởng bộ phận quản lý trực tiếp.

Không yêu cầu kinh nghiệm, chưa có sẽ được đào tạo, chỉ cần yêu thích BĐS và mong muốn đột phá thu nhập.

Có laptop, smart phone và phương tiện đi lại.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sale mảng bảo hiểm, bất động sản...

Lương cứng 10 triệu/tháng. KHÔNG ÁP DOANH SỐ; không bán được hàng vẫn nhận được lương cứng.

Hoa hồng giao dịch: 80 -180tr + thưởng hiệu quả công việc.

Được cung cấp nguồn hàng độc quyền, đa dạng, các dự án từ chủ đầu tư lớn như Tập đoàn BRG Group...

Hỗ trợ chạy truyền thông từ 50 tới 100%, free tờ rơi, phướn, ... và các thiết bị cần thiết phục vụ công việc.

Được đào tạo, hỗ trợ từ các Trưởng phòng, ban đào tạo của công ty hướng dẫn tư vấn cho khách hàng, nâng cao nghiệp vụ kinh doanh thường xuyên.

Được hưởng chế độ BHXH & BHYT theo luật lao động Việt Nam, thưởng tháng 13, ngày Lễ tết, ... và các phúc lợi khác của công ty.

