Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK12 - KĐT mới Văn Khê, P. La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Triển khai các chương trình thúc đẩy bán hàng (chương trình khuyến mại, chương trình truyền thông nhận diện sản phẩm, thương hiệu);

- Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại;

- Thúc đẩy doanh thu, kiểm soát công nợ của đại lý/khách hàng;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam giới từ 24 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng trở lên;

- Trung thực, Kiên trì, Nhanh nhẹn, nhiệt tình, khả năng giao tiếp và xây dựng quan hệ tốt;

- Chưa có kinh nghiệm được đào tạo

- Thành thạo tin học văn phòng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì

- LƯƠNG CỨNG TỪ 7.000.000Đ/THÁNG + THƯỞNG KPI. THU NHẬP LÊN ĐẾN 25 - 30 TRIỆU/THÁNG

- Lương tháng 13 và thưởng ngày lễ, tết theo quy định công ty;

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài;

- Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật Lao động (BHXH, BHYT & BHTN...), các quyền lợi khác theo nội quy, quy chế Công ty và Công đoàn (sinh nhật, hiếu hỉ, phong trào thể dục thể thao...);

- Hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và người nhà theo Chính sách đãi ngộ của Công ty và Công đoàn;

- Tham gia các hoạt động du lịch, nghỉ mát theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TOÀN CẦU

