Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG HH MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG HH MEDIA
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: , Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Tiếp nhận đơn từ bộ phận kinh doanh online
Gặp gỡ khách hàng, thương lượng và đàm phán giá, chốt đơn
Kiểm soát , giám sát khâu thu mua đơn hàng tại nhà khách
Chăm sóc, duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng cũ để phát sinh ra các đơn hàng mới tiềm năng
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, độ tuổi từ 22-28
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm Sale/Chăm sóc khách hàng
Có khả năng giao tiếp tốt, nói năng lưu loát, nhạy bén với thị trường, khả năng đàm phán thuyết phục khách hàng
Hình thức ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, nhanh nhẹn, có sức khỏe tốt.
Có tư duy logic, khả năng tổng hợp bao quát trong công việc
Có khả năng lên kế hoạch, đề xuất các giải pháp trong công việc
Có kỹ năng làm việc nhóm
Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, cầu thị, có trách nhiệm với công việc
Thành thạo tin học văn phòng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG HH MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG HH MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
