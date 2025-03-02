Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG HH MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: , Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tiếp nhận đơn từ bộ phận kinh doanh online

Gặp gỡ khách hàng, thương lượng và đàm phán giá, chốt đơn

Kiểm soát , giám sát khâu thu mua đơn hàng tại nhà khách

Chăm sóc, duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng cũ để phát sinh ra các đơn hàng mới tiềm năng

Yêu Cầu Công Việc

Nam, độ tuổi từ 22-28

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm Sale/Chăm sóc khách hàng

Có khả năng giao tiếp tốt, nói năng lưu loát, nhạy bén với thị trường, khả năng đàm phán thuyết phục khách hàng

Hình thức ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, nhanh nhẹn, có sức khỏe tốt.

Có tư duy logic, khả năng tổng hợp bao quát trong công việc

Có khả năng lên kế hoạch, đề xuất các giải pháp trong công việc

Có kỹ năng làm việc nhóm

Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, cầu thị, có trách nhiệm với công việc

Thành thạo tin học văn phòng

