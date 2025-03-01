Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH QUANG LINH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tham gia BHXH, 12 ngày phép năm, nghỉ lễ Tết,..., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. MỤC TIÊU

Tiếp nhận và tư vấn khách hàng về sản phẩm nhằm xử lý vấn đề của khách và tăng trưởng doanh thu.

Đảm bảo số lượng cuộc gọi, tỷ lệ chốt và các mục tiêu nhỏ được đặt ra.

Phân tích, đề xuất tối ưu kịch bản tư vấn và chương trình bán hàng.

2. NHIỆM VỤ CHÍNH

Tiếp nhận dữ liệu khách hàng có nhu cầu, thực hiện gọi hoặc nhắn tin tư vấn sản phẩm theo từng vấn đề chuyên biệt của khách hàng.

Chốt đơn, lên đơn hàng cho khách.

Kịch bản bán hàng.

Chiến lược bán.

Chương trình bán hàng.

Chương trình hậu mãi.

Hỗ trợ khách hàng trong quá trình mua hàng, sử dụng sản phẩm và mua lại.

Công cụ làm việc: Pancake (chat), Omicall (gọi điện), Sapo (lên đơn).

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Độ tuổi, Giới tính: Nữ/Nam/LGBT; độ tuổi từ 2003 - 1995.

2. Bằng cấp: Tốt nghiệp các chuyên ngành Kinh tế.

3. Kinh nghiệm:

Từ 6 tháng kinh nghiệm bán hàng qua điện thoại (Telesale).

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về các sản phẩm dược mỹ phẩm hoặc công ty bán lẻ.

4. Kiến thức chuyên môn:

Có tư duy về kinh doanh, bán hàng.

Có khả năng thấu hiểu, nhìn nhận vấn đề của khách hàng để đề xuất giải pháp xử lý.

Kỹ năng giao tiếp, xử lý vấn đề với thái độ tích cực và thân thiện.

Kỹ năng tin học văn phòng: Microsoft Office.

5. Thái độ, Tính cách: Nhanh nhẹn, trách nhiệm, ham học hỏi, bám đuổi mục tiêu.

Tại CÔNG TY TNHH QUANG LINH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 15 triệu VND

Lương cứng: 6 - 9 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUANG LINH GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.