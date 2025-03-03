Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KIỂM ĐỊNH HÀNG TIÊU DÙNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KIỂM ĐỊNH HÀNG TIÊU DÙNG
Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Lô 11 Khu Công Nghiệp Quang Minh,Thị Trấn Quang Minh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
1.Hiểu thông tin của dòng sản phẩm tương ứng với thị trường
2.Điều tra những phát triển và thay đổi mới nhất của đối thủ
3.Tập trung vào triển lãm liên quan đến dòng sản phẩm, hiệp hội ngành nghề, động thái của chính phủ.
4. Kết hợp với đào tạo của công ty, các tổ chức bộ phận , đào tạo và phát triển nhân viên theo yêu cầu của nhóm kinh doanh.
5. Giám sát tình trạng công việc và tiến độ của nhân viên cấp dưới, và tiến hành đào tạo hoặc khuyến khích.
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhận thức về dịch vụ, kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt, phản ứng nhanh, can đảm và làm việc theo nhóm
Hơn 3 năm kinh nghiệm bán hàng, kinh nghiệm quản lý đội nhóm
Sử dụng office thành thạo
Ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Trung thành thạo
Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KIỂM ĐỊNH HÀNG TIÊU DÙNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: từ 15-30 triệu ++ (thỏa thuận theo năng lực)
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện, cơ hội nâng cao khả năng ngoại ngữ
Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KIỂM ĐỊNH HÀNG TIÊU DÙNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
