Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KIỂM ĐỊNH HÀNG TIÊU DÙNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô 11 Khu Công Nghiệp Quang Minh,Thị Trấn Quang Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

1.Hiểu thông tin của dòng sản phẩm tương ứng với thị trường

2.Điều tra những phát triển và thay đổi mới nhất của đối thủ

3.Tập trung vào triển lãm liên quan đến dòng sản phẩm, hiệp hội ngành nghề, động thái của chính phủ.

4. Kết hợp với đào tạo của công ty, các tổ chức bộ phận , đào tạo và phát triển nhân viên theo yêu cầu của nhóm kinh doanh.

5. Giám sát tình trạng công việc và tiến độ của nhân viên cấp dưới, và tiến hành đào tạo hoặc khuyến khích.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhận thức về dịch vụ, kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt, phản ứng nhanh, can đảm và làm việc theo nhóm

Hơn 3 năm kinh nghiệm bán hàng, kinh nghiệm quản lý đội nhóm

Sử dụng office thành thạo

Ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Trung thành thạo

Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KIỂM ĐỊNH HÀNG TIÊU DÙNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 15-30 triệu ++ (thỏa thuận theo năng lực)

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, được đào tạo với các chuyên gia huấn luyện, cơ hội nâng cao khả năng ngoại ngữ

Được tham gia các hoạt động chung của Công ty: du lịch, teambuilding, sự kiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT KIỂM ĐỊNH HÀNG TIÊU DÙNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin