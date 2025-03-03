Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư STP Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 357 Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Mô tả công việc

- Tiếp nhận và tiếp cận nguồn khách hàng do công ty cung cấp hoặc nguồn chủ động ngoài thị trường.

- Trực điện thoại, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, lựa chọn hướng tư vấn phù hợp với từng khách hàng và thiết lập các cuộc gặp chốt hợp đồng.

- Soạn thảo công văn, báo giá, Soạn thảo và Ký kết hợp đồng và hướng dẫn khách hàng cách sử dụng sản phẩm.

- Gọi điện thoại tư vấn dịch vụ, sản phẩm, chốt đơn theo Data chạy quảng cáo.

- Được tập huấn và đào tạo chi tiết về sản phẩm trước khi tư vấn cho khách hàng.

- Lắng nghe phản hồi, giải quyết thắc mắc của khách hàng.

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc

- Nữ, Nam yêu thích và đam mê kinh doanh.

- Ưu tiên ứng viên: có kinh nghiệm tư vấn, chăm sóc khách hàng, hiểu biết về kỹ thuật

- Nhanh nhẹn, kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt. Thành thạo Internet, Google, tin học văn phòng...

- Khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực công việc, có khả năng đi công tác ngoại tỉnh

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học trở lên

- Thành tạo tin học văn phòng (Word, Excel) và am hiểu internet, mạng xã hội.

- Đam mê kinh doanh, thích kiếm tiền, thích môi trường cạnh tranh, doanh số

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư STP Group Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

- Lương cứng 8-10 triệu + thưởng doanh số:

- Được xét duyệt tăng lương định kỳ và lương tháng 13 theo kết quả công việc.

- Được hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT…).

- Thưởng lễ, Tết, các chế độ đãi ngộ, du lịchhàng năm.

- Được đào tạo chuyên sâu, đánh giá định kỳ & cơ chế thăng cấp không giới hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư STP Group

