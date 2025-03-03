Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FUBON VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Lên kế hoạch khai thác, tìm kiếm khách hàng

Phục vụ, chăm sóc khách hàng về lĩnh vực bảo hiểm xe máy, ô tô, cháy nổ, du lịch, tai nạn, con người…

Chăm sóc khách hàng sau bán

Xây dựng hình ảnh cá nhân và phát triển đội nhóm

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từ 22 tuổi trở lên

- Nhanh nhẹn, thích kiếm tiền, sẵn sàng chấp nhận thử thách

- Có kinh nghiệm Sale hoặc tài chính, ngân hàng là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FUBON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn, bình quân 10-20 triệu/tháng, thưởng cuối năm

- Được đào tạo bài bản từ con số 0, có quản lý hỗ trợ đồng hành

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FUBON VIỆT NAM

