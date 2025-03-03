Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FUBON VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FUBON VIỆT NAM
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- tầng 29, tòa Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Lên kế hoạch khai thác, tìm kiếm khách hàng
Phục vụ, chăm sóc khách hàng về lĩnh vực bảo hiểm xe máy, ô tô, cháy nổ, du lịch, tai nạn, con người…
Chăm sóc khách hàng sau bán
Xây dựng hình ảnh cá nhân và phát triển đội nhóm
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Từ 22 tuổi trở lên
- Nhanh nhẹn, thích kiếm tiền, sẵn sàng chấp nhận thử thách
- Có kinh nghiệm Sale hoặc tài chính, ngân hàng là một lợi thế
- Nhanh nhẹn, thích kiếm tiền, sẵn sàng chấp nhận thử thách
- Có kinh nghiệm Sale hoặc tài chính, ngân hàng là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FUBON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập hấp dẫn, bình quân 10-20 triệu/tháng, thưởng cuối năm
- Được đào tạo bài bản từ con số 0, có quản lý hỗ trợ đồng hành
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
- Được đào tạo bài bản từ con số 0, có quản lý hỗ trợ đồng hành
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FUBON VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI