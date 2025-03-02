Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH K.S.Terminals Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 96 NGUYỄN ĐÌNH HOÀN,NGHĨA ĐÔ,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tiếp thị, giới thiệu các sản phẩm thiết bị Điện công nghiệp đến Khách hàng (đâu cos, housing, dây rút, dây điện, súng sạc điện ….)

Duy trì chăm sóc khách hàng hiện có và khách hàng tiềm năng ( qua email, điện thoại, thương lượng gặp khách)

Mở rộng thị trường và lập kế hoạch kinh doanh bán hàng của công ty.

Khai thác và phát triển nhóm khách hàng nhà máy

Thời gian làm việc từ thứ 2-6, 8:30-16:30

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi:26 - 35 tuổi

Giới tính: Nữ

Bằng cấp:Trung cấp

Kinh nghiệm:ưu tiên có kinh nghiệm , không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Biết ngoại ngữ là một lợi thế ( Anh, Hàn , Trung,Nhật...)- không bắt buộc

Giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán, thuyết phục khách hàng,năng động

Có thể vào HCM để học việc (ít nhất 2 tuần)

Tại Công Ty TNHH K.S.Terminals Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lương tháng 13.

Được ký HĐLĐ, nghỉ Lễ Tết, phép năm đầy đủ theo đúng quy định của Nhà nước.

Tham gia tất cả các bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN), được hưởng đầy đủ chính sách, chế độ theo Luật lao động.

Công việc ổn định, môi trường làm việc chuyên nghiệp, được huấn luyện-đào tạo và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH K.S.Terminals Việt Nam

