Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH K.S.Terminals Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH K.S.Terminals Việt Nam
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 96 NGUYỄN ĐÌNH HOÀN,NGHĨA ĐÔ,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tiếp thị, giới thiệu các sản phẩm thiết bị Điện công nghiệp đến Khách hàng (đâu cos, housing, dây rút, dây điện, súng sạc điện ….)
Duy trì chăm sóc khách hàng hiện có và khách hàng tiềm năng ( qua email, điện thoại, thương lượng gặp khách)
Mở rộng thị trường và lập kế hoạch kinh doanh bán hàng của công ty.
Khai thác và phát triển nhóm khách hàng nhà máy
Địa điểm làm việc: 96 NGUYỄN ĐÌNH HOÀN, NGHĨA ĐÔ, Cầu Giấy, Hà Nội
Thời gian làm việc từ thứ 2-6, 8:30-16:30
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi:26 - 35 tuổi
Giới tính: Nữ
Bằng cấp:Trung cấp
Kinh nghiệm:ưu tiên có kinh nghiệm , không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Biết ngoại ngữ là một lợi thế ( Anh, Hàn , Trung,Nhật...)- không bắt buộc
Giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán, thuyết phục khách hàng,năng động
Có thể vào HCM để học việc (ít nhất 2 tuần)
Tại Công Ty TNHH K.S.Terminals Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lương tháng 13.
Được ký HĐLĐ, nghỉ Lễ Tết, phép năm đầy đủ theo đúng quy định của Nhà nước.
Tham gia tất cả các bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN), được hưởng đầy đủ chính sách, chế độ theo Luật lao động.
Công việc ổn định, môi trường làm việc chuyên nghiệp, được huấn luyện-đào tạo và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH K.S.Terminals Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
