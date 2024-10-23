Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN làm việc tại Thanh Hóa thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Thanh Hóa: Flamingo Linh Trường, Hoằng Trường, Hoằng Hoá

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

-Vận hành, kiểm soát toàn bộ hệ thống kỹ thuật: điện, phòng cháy chữa cháy...theo nhiệm vụ được giao.

-Chốt các số liệu năng lượng định kỳ, giám sát vận hành các hệ thống kỹ thuật và xử lý các sự cố liên quan.

-Trực xử lý các công việc phát sinh hàng ngày có liên quan trong các tòa nhà, khu công cộng theo yêu cầu của cấp trên.

-Thông báo kịp thời và đầy đủ cho cấp trên về những vấn đề hoặc sự cố không bình thường để đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp.

-Thực thi các công việc cứu hoả hoặc giải quyết các trường hợp khẩn cấp xảy ra theo nhiệm vụ được phân công.

-Phối hợp công việc với các đơn vị khác.

-Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Học vấn: Tốt nghiệp Trường nghề/Cao đẳng...chuyên môn kỹ thuật điện, điện lạnh...

-Kinh nghiệm công tác: Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm cùng vị trí

-Nắm vững kiến thức chuyên môn Điện dân dụng

-Kỹ năng xử lý tình huống độc lập;

-Kỹ năng vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị điện....

-Cẩn thận, chăm chỉ

-Trung thực

-Trách nhiệm

-Không sợ độ cao (không có tiền sử bệnh tiền đình)

Tại CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN Thì Được Hưởng Những Gì

1. Hỗ trợ chi phí ăn, ở cho nhân viên ở xa

2. Được tham gia đầy đủ chế độ BHXH và các phúc lợi khác

3. Thưởng lễ & Tết, lương tháng 13 ++, thưởng service charge

4. Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu ngành Hospitality

5. Các phúc lợi khác: sinh nhật, teambuilding,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FLAMINGO HẢI TIẾN

