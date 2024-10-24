Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP TOT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP TOT VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Miền Bắc
- Miền Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
- Triển khai dự án/ lắp đặt thiết bị điện/điện lạnh
- Sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị tại địa điểm khách hàng
- Thực hiện kế hoạch lắp đặt, bảo dưỡng theo kế hoạch
- Thực hiện các công việc yêu cầu của Trưởng Bộ Phận
- Đi công trình / làm tăng ca theo yêu cầu của công ty.
- Các công việc khác theo sự sắp xếp của công ty
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm vị trí tương ứng
- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng
- Đại học chuyên ngành điện/điện lạnh/cơ điện
- Có tinh thần trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp, chịu áo lực công việc cao
- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng
- Đại học chuyên ngành điện/điện lạnh/cơ điện
- Có tinh thần trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp, chịu áo lực công việc cao
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP TOT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng full BHXH Xét tăng lương 2 lần/năm Hỗ trợ công tác phí
Đóng full BHXH
Xét tăng lương 2 lần/năm
Hỗ trợ công tác phí
Đóng full BHXH
Xét tăng lương 2 lần/năm
Hỗ trợ công tác phí
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP TOT VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI