Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP TOT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Bắc - Miền Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Triển khai dự án/ lắp đặt thiết bị điện/điện lạnh

- Sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị tại địa điểm khách hàng

- Thực hiện kế hoạch lắp đặt, bảo dưỡng theo kế hoạch

- Thực hiện các công việc yêu cầu của Trưởng Bộ Phận

- Đi công trình / làm tăng ca theo yêu cầu của công ty.

- Các công việc khác theo sự sắp xếp của công ty

Yêu Cầu Công Việc

- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm vị trí tương ứng

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

- Đại học chuyên ngành điện/điện lạnh/cơ điện

- Có tinh thần trách nhiệm, có đạo đức nghề nghiệp, chịu áo lực công việc cao

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP TOT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng full BHXH Xét tăng lương 2 lần/năm Hỗ trợ công tác phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIẢI PHÁP TOT VIỆT NAM

